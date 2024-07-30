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乌克兰向中国外长发出访乌邀请

2024年7月30日

乌克兰外交部一名发言人本周二（7月30日）表示，乌克兰政府向中国外交部长王毅发出邀请，欢迎他访问乌克。北京表示对这一提议"感兴趣"。

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乌克兰外长库列巴7月24日访问北京并与中国外长王毅会谈
乌克兰外长库列巴7月24日访问北京并与中国外长王毅会谈图像来源: Ukraine's Ministry of Foreign Affairs/AP/picture alliance

（德国之声中文网）上周，乌克兰外长库列巴访问中国。这是自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来访问中国的乌克兰最高级别政府官员。

一名不愿透露姓名的乌克兰代表团成员告诉路透社，中国外长王毅同库列巴在广州举行的会晤持续了3个多小时，比计划的时间长，"是一次非常深入和具体的会谈"。

中方强调："所有冲突的解决最后都要回到谈判桌前，一切争端的化解总要通过政治途径实现"。中方指出近期俄乌双方都不同程度地发出愿意谈判的信号，虽然"条件时机还不成熟"，但中方"支持一切有助于和平的努力，愿意继续为停火止战、恢复和谈发挥建设性作用。"

本周二，乌克兰外交部发言人在新闻简报会上说："我们准备欢迎王毅部长访问乌克兰，请他亲眼目睹俄罗斯侵略我国的后果，并与他就一系列双边、地区和国际问题进行更深入的双边会谈。"

泽连斯基：“我们必须尽快结束战争”

上周六，美国国务卿布林肯在老挝首都万象举行的年度东盟外长会议期间与中国外长王毅举行了会晤。据美国国务院的声明，布林肯就美中两国存在严重分歧的领域，包括中国为俄罗斯军工业提供支持的做法，向中国外长施压。据中国外交部发表的双方会面纪要，王毅表示，中国在乌克兰问题上的的立场坦坦荡荡，将继续坚持劝和促谈。王毅称，美方应停止滥施单边制裁和长臂管辖，中方反对抹黑栽赃。

美国国务卿布林肯和中国外长王毅在老挝首都万象举行的年度东盟外长会议期间会面
美国国务卿布林肯和中国外长王毅在老挝首都万象举行的年度东盟外长会议期间会面图像来源: Achmad Ibrahim/AP Photo/picture alliance

（路透社等）

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