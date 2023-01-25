乌克兰反腐：最高法官被逮捕

（德国之声中文网）乌克兰国家反腐败局（NABU）和专门的反腐败检察官办公室（SAP）周一（5月15日）晚些时候在其社交媒体账户发文，针对该国最高法院提出腐败指控。

“NABU和SAP曝光了最高法院的大规模腐败，特别是最高法院领导和法官们获取不正当利益的计划”，这些乌克兰反腐败机构在Facebook上说。

该声明没有明确指出谁被指控贿赂了谁，以及为什么贿赂。NABU和SAP还公布了一张沙发上成捆钞票的照片，承诺稍后将公布细节。

最高法院院长被逮捕

与此同时，乌克兰最高法院宣布召开特别会议。“关于围绕最高法院院长克尼亚兹耶夫（Vsevolod Kniaziev）事件，最高法院全体会议将于2023年5月16日举行特别会议”，乌克兰最高法院在Facebook上表示。

乌克兰媒体报道说，克尼亚兹耶夫被发现收受了300万美元（276万欧元）贿赂，该乌克兰最高司法机构的其他法官也受到突击搜查。

克尼亚兹耶夫于2021年10月被任命为最高法院院长。

乌克兰总统泽连斯基曾多次承诺，将更加坚决地打击该国普遍存在的贿赂之风。泽连斯基也希望能通过打击腐败，表明乌克兰已经准备好为加入欧盟进行谈判。

“乌克兰面临两个敌人：俄罗斯和腐败”

在今年年初，也有多名乌克兰高官因腐败被抓、被解职，例如时任乌克兰工业部副部长洛辛斯基（Wassyl Losynskyj）被指在购置发电机时受贿约40万美元。当时的腐败问题也涉及到乌克兰总统办公室——办公室副主任被解职，原因是不当使用了为人道救助捐献的吉普公车。

乌克兰明年将举行总统大选，而人们认为基辅政府在反腐事宜上迈出的步伐还太小。

半岛电视台今年2月的一篇记者专栏表示，“乌克兰面临两个敌人：俄罗斯和腐败”。

在透明国际发布的2022年度清廉指数排行榜上，所有180个国家及地区中，乌克兰排名第122位。

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