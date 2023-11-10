 乌克兰反对与俄罗斯和谈 内阁为入盟谈判做准备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2023

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乌克兰反对与俄罗斯和谈 内阁为入盟谈判做准备

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，乌克兰的反攻不是一件容易的事，需要为长期斗争做好准备。乌克兰外交部长库列巴明确表示拒绝与俄罗斯和谈。乌克兰总统泽连斯基签署法令，为乌克兰与欧盟的入盟谈判做准备。

乌克兰外长库列巴反对与俄罗斯和谈

乌克兰外长库列巴反对与俄罗斯和谈

（德国之声中文网）据德新社报道，北约秘书长斯托尔滕贝格在接受德新社采访时表示，他期待乌克兰武装部队在与俄罗斯军队的战斗中取得进展，但这将很困难。他说："我们需要为长期斗争做好准备。战争本质上是不可预测。我们知道的是，谈判桌上发生的事情与战场局势密不可分。"

俄罗斯军队2022年2月24日凌晨从多条战线入侵乌克兰领土。迄今为止，莫斯科方面违反国际法，吞并了乌克兰东部和南部的四个占领区。目前战斗仍集中在东部和南部地区。在阿夫季夫卡 （Awdijiwka）和巴赫穆特附近，乌克兰武装部队击退了俄罗斯的数十次袭击。

乌克兰军队今年早些时候发起反攻，但进展有限。 基辅誓言要夺回所有被俄罗斯占领的领土，包括俄罗斯2014年吞并的克里米亚半岛。

斯托尔滕贝格表示，只有军事支持才能确保乌克兰仍然是一个主权和民主国家，并让俄罗斯总统普京相信他无法在战场上取胜。

乌克兰武装部队总司令扎卢日尼将军（Valery Zaluzhny）上周表示，乌克兰战争已经陷入困境。他在英国杂志《经济学人》上撰文表示，"战争向阵地形式的转变导致其旷日持久并给乌克兰军队和国家带来重大风险。"

北约秘书长斯托尔滕贝格

北约秘书长斯托尔滕贝格

斯托尔滕贝格表示，一直很清楚，反攻不会是一件容易的事。他说："我们知道俄罗斯已经准备了几个月的防线。布置了地雷，坦克战壕和很多防御阵地。"但是，他说，尽管如此，乌克兰人"已经取得进展并解放更多领土"。

斯托尔滕贝格周四会见了德国总理肖尔茨，并将在周五会见德国国防部长皮斯托里乌斯。

乌克兰外长拒绝与俄罗斯和谈

鉴于战争陷入僵局，有西方媒体报道，基辅的一些盟友越来越多提出与俄罗斯进行和谈的问题。就此，乌克兰外交部长库列巴本周四在社交平台 X（前身为 Twitter）上表示拒绝与俄罗斯和谈。他写道，2014年至2022年间，乌克兰与俄罗斯举行了约200轮会谈，达成了20项停火协议，但这些都没能阻止普京2022年2月24日对乌克兰发动野蛮的全面侵略战争。

"那些认为乌克兰现在应该与俄罗斯谈判的人要么不了解情况，要么是被误导，要么就是站在俄罗斯一边，希望普京在更大规模的侵略之前暂停一下"，库列巴写道。他补充说，乌克兰不能也不会"掉进这个陷阱"。

乌克兰老人战争中迎来第二个冬天

 

俄罗斯袭击一艘非洲货船

据乌克兰军方称，一架俄罗斯战斗机向一艘刚刚进入乌克兰黑海港口的悬挂利比里亚共和国国旗的民用船只发射了一枚导弹。船上一名乌克兰船员在袭击中丧生。 三名菲律宾船员和一名乌克兰港口员工受伤。 军方没有透露具体是哪艘船遭袭以及发生在哪个港口。这是乌克兰海岸附近发生的第一起此类事件。 作为侵略战争的一部分，俄罗斯封锁了乌克兰的黑海港口。7月，俄罗斯没有延长乌克兰农产品从三个港口出口的国际协议。乌克兰随后建立了一条临时走廊供民用船只使用，但风险自负。

欧盟外交政策负责人博雷尔的发言人谴责俄罗斯此举是"进一步升级局势"，并证明俄罗斯在恐吓民用海上交通。

乌克兰为入盟谈判做准备

乌克兰总统泽连斯基11月8日签署了《关于为乌克兰加入欧盟谈判进程做好准备措施》的法令文件，并指示内阁确保乌克兰做好与欧盟展开谈判的准备，其中包括落实乌克兰法律与欧盟法律保持一致的问题。泽伦斯基在每日讲话中表示，这是乌克兰历史上值得纪念的一天。他说，欧盟委员会建议开始与乌克兰进行加入欧盟谈判，迈出了历史上正确的一步。乌克兰捍卫了欧洲价值观，应该也必须加入欧盟。"我们正在做充分准备，采取预期的步骤"，他说。

乌克兰总统泽连斯基11月4日在基辅迎接欧委会主席冯德莱恩来访

乌克兰总统泽连斯基11月4日在基辅迎接欧委会主席冯德莱恩来访

欧盟委员会此前曾建议在一定条件下启动乌克兰入盟谈判。欧盟委员会主席冯德莱恩11月8日宣布，欧盟委员会建议欧盟就"入盟"问题启动与乌克兰和摩尔多瓦的谈判，并提议批准格鲁吉亚的"入盟"候选国地位。

目前，匈牙利总理奥尔班已公开表示反对与乌克兰启动入盟谈判。他在国家电台上表示，这是匈牙利在这个问题上的明确立场。

（德新社、路透社、法新社）

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