 乌克兰危机迫在眉睫  美俄举行线上峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2021

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时政风云

乌克兰危机迫在眉睫  美俄举行线上峰会

美俄因乌克兰问题陷入紧张对峙之际，两国领导人通过视频进行会谈。美国官员表示，如果俄罗斯军队越过边境进入乌克兰领土，俄罗斯将面临严厉制裁。

Kombo I Russland Wladimir Putin I USA Joe Biden

俄罗斯国家电视台称，拜登与普京通话语气 「友好」。

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美国情报部门声称，有证据表明俄罗斯正计划对乌克兰发动军事进攻。针对乌克兰问题，拜登和普京据称将进行视讯通话。

这条有争议的管道将使能源巨头——俄罗斯天然气工业股份公司 (Gazprom) 绕开东欧过境国直接经波罗的海向欧洲输送天然气的能力加倍。 

俄罗斯吞并克里米亚半岛七年之后，乌克兰总统泽连斯基（ Wolodymyr Selenskyj）再度敦促俄罗斯方面归还被占领土。在所谓的克里米亚平台高峰会议上，泽连斯基表示：“反占领的倒计时已经开始。”

德国总理默克尔和乌克兰总统泽连斯基警告克里姆林宫不得将北溪2号输气管道用作政治武器，否则将面临制裁。

(德国之声中文网) 美国总统拜登和俄罗斯总统普京周二 (12月7日)举行线上峰会，主要的会谈内容是莫斯科在乌克兰边境的部队集结。

两位总统谈了约两个小时。拜登警告普京不要入侵乌克兰，并威胁说如果俄罗斯领导人引发军事冲突，将面临严厉制裁，也说会提供东欧更多军事支持。

克里姆林宫发布了一个简短视频片段，其中两位领导人进行了友好的问候，但这显然对掩盖双边紧张关系没有什么作用。

白宫在峰会后的一份声明中说：「拜登总统表达了美国和我们的欧洲盟国对俄罗斯在乌克兰周围的部队升级的深切关注，并明确表示，如果出现军事升级，美国和我们的盟国将以强有力的经济和其他措施予以回应。」

声明还说：「总统们还讨论了美俄关于战略稳定的对话，关于勒索软件的单独对话，以及关于伊朗等地区问题的联合工作。」

克里姆林宫在通话后也发表了一份声明，称普京「抱怨北约为自己的目标协助乌克兰发展的危险企图」，并关切基辅在部份乌克兰地区的挑衅行为，这些地区目前由俄罗斯支持的分裂分子所控制。

会谈前，美国官员表示，华盛顿准备在必要时对莫斯科实施最严厉的经济制裁，让俄罗斯最大的银行无法将卢布兑换成美元。

USA, Washington I Joe Biden I 80. Jahrestag des Angriffs auf Pearl Harbor

美俄两位领导人会面前，拜登参观了华盛顿二战纪念馆，在日本袭击美国夏威夷海军基地80周年之际，纪念那些珍珠港事件死难者。

莫斯科和基辅相互指责

基辅和北约成员国最近指责俄罗斯在乌克兰边界附近集结军队，尽管莫斯科否认有任何敌对意图，称其部队态势是防御性的。卫星图像显示部队在离边境不远的地方集结，引发了对欧洲战争的担忧。

莫斯科称这些警告「歇斯底里」，指责北约因与基辅的关系日益密切而威胁到俄罗斯的安全。俄罗斯要求得到「法律保证」，即北约不会同意乌克兰成为成员国的请求。

北约的原则规定，任何国家都应该能够加入，任何外部国家都不应该在此类问题上拥有否决权，但该联盟也没有表示愿意批准乌克兰加入。

白宫承诺在通话后向德国、英国、法国和意大利的政府通报情况。白宫表示：「领导人同意就应对俄罗斯在乌克兰边境的军事集结采取协调和全面的方法保持密切联系。」

观看视频 01:58

俄罗斯兵压俄乌边界 北约强硬表态

「北溪2号」有危险。

俄罗斯入侵乌克兰领土可能给德国带来后果，因为美国批准从俄罗斯到欧洲的有争议的北溪2号管道的条件是莫斯科不进行军事挑衅。彭博新闻社７日报道说，如果俄罗斯军队进入乌克兰领土，华盛顿将撤销其批准。

美国和德国在7月达成协议后的一份联合声明中说：「如果俄罗斯试图利用能源作为武器或对乌克兰采取进一步的侵略行为，德国将在国家层面采取行动，并敦促在欧洲层面采取有效措施，包括制裁，以限制俄罗斯在能源领域（包括天然气）和/或其他经济相关领域对欧洲的出口能力。」

 (美联社, 法新社, 路透社)

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