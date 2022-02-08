 乌克兰危机：“诺曼底模式” 谈判是否还有用？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2022

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时政风云

乌克兰危机：“诺曼底模式” 谈判是否还有用？

就乌克兰危机和西方担心的俄罗斯入侵，今天（1月26日）在巴黎开始举行 “诺曼底模式” 框架下的顾问级谈判。人们对这一模式的谈判是否有用既抱希望，又表疑虑。

逼近乌克兰，白俄罗斯境内的俄罗斯军车。

逼近乌克兰，白俄罗斯境内的俄罗斯军车。

（德国之声中文网）俄罗斯在与乌克兰交接地区大规模部署军队，美国总统拜登对此做出严厉表态。他称，俄方有可能发动二战以来的最大入侵，从而“改变世界”。与此同时，西方试图要俄总统普京明白入侵乌克兰将给俄方带来的后果。法国总统马克龙警告普京：“代价会很高。”  

现在，至少有若干西方国家和政府领导人希望，经由今天在巴黎开始的谈判，在相关问题上能有某些进展。此次是目前紧张局势出现以来，乌、俄这两个冲突国家的官方代表首次谈判。德、法两国也将以斡旋身份参与这一俗称的“诺曼底模式”框架内的顾问级别会谈。 

此模式上轮谈判3年前举行 

重点放在平息乌东地区冲突的 “诺曼底模式”谈判起于2014 年，以后举行多轮。在柏林和巴黎的斡旋下， 2015 年，各冲突方达成《明斯克协议》。不过，基辅和莫斯科常互相指责对方违反协议。2019 年以来，“诺曼底模式”谈判未再举行过一轮。  

2019 年 12 月的诺曼底回合谈判。乌总统泽连斯基、德总理默克尔、法总统马克龙、俄总统普京（左起）

2019 年 12 月的诺曼底回合谈判。乌总统泽连斯基、德总理默克尔、法总统马克龙、俄总统普京（左起）

德国总理肖尔茨在今天的巴黎会谈前表示，期待俄方采取有助于缓和紧张状态的明确步骤。会谈应聚焦人道主义措施和乌克兰的未来。此外，他还希望能确定某个日期，由乌克兰和亲俄分离主义者谈判顿巴斯地区特殊地位。

“任何事情都可能发生”  

乌克兰总统府负责人耶尔马克（Andriy Yermak）对会谈再度举行原则上表示欢迎。乌外长库列巴（ Dmytro Kuleba ）称，在与俄罗斯的可能冲突中，一切皆有可能。他在接受 CNN 采访时指出： “我们确实处于任何事情都可能发生的境地” 。 

2022年1月17日，乌外长库列巴与德国外长贝尔博克（ Baerbock ）共同举行新闻发布会。

2022年1月17日，乌外长库列巴与德国外长贝尔博克（ Baerbock ）共同举行新闻发布会。

库列巴外长表示，如果俄罗斯别无他想，则完全可以走出谈判大厅，宣布已达成协议。同时，库列巴强调了乌克兰国家的独立性，指出，乌克兰不会在这一冲突中简单地听命于某大国。 

波兰：重要的只有三种模式

对德国而言，本轮会谈至为重要，因为，它是德国试图在寻求外交解决冲突方面发挥作用之地。然而，尤其是在美国介入冲突并直接与俄罗斯对话之后，诸多西方伙伴对此类模式的谈判存有顾虑。 

波兰副外长韦尔森克（ Szymon Szynkowski vel Sek）便表示，“我们无法为俄罗斯提供全套模式，由莫斯科任选一种。”他强调，波兰认为，重要的只有三种模式：美俄双边对话、北约-俄罗斯对话、欧洲安全与合作组织（欧安组织）。波兰不将诺曼底模式计算在内。这位波兰副外长问道：“人们现在通过诺曼底模式能解决哪些多年来未能解决的问题呢？” 

德国的可靠性受怀疑 

另一个问题也在背景上起着作用：能在多大程度上信赖德国是中立伙伴？尤其是在欧盟东部盟国中，对德国的俄罗斯政策的批评有增无减。对这些东部盟友而言，关键问题是：与俄罗斯有巨额能源交易的德国在乌克兰冲突中的可靠性如何？该国前任社民党籍总理施罗德从这一交易中大受其益，且是俄总统普京的忠实朋友？ 

德国前总理施罗德（右）被认为是俄罗斯总统普京的朋友（摄于2018 年）。

德国前总理施罗德（右）被认为是俄罗斯总统普京的朋友（摄于2018 年）。

在很多人眼里，此间已被解职的德国海军总监舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach ）新近对普京的同情表态与德国作为“俄罗斯理解者”的说法恰相吻合。 在美国政界，对在乌克兰危机中能否指望德国也存有疑问。随着冲突升级，美国政府越易受到记者有关德国在危机中所扮演角色的质疑性提问。 

“北溪二号”扮演何种角色？   

导致产生这一局面的一大要素是“北溪二号”（Nord Stream 2 ）天然气管道。该项目旨在将天然气直接从俄罗斯输送到德国，而迄今为止，俄罗斯天然气大都经由贯穿乌克兰的管道运输。 一旦发生冲突，乌克兰可能封锁天然气运输，从而不仅会重创俄罗斯同西方贸易伙伴的关系，还能切断对普京总统而言重要的收入来源。

“北溪二号”天然气输送管道已铺设完毕，但仍未投入运行。  

“北溪二号”天然气输送管道已铺设完毕，但仍未投入运行。  

  

观察人士担心，一旦北溪二2 号项目投入运营，俄罗斯和平解决与乌克兰冲突的动力就会减少。 这也是该项目在巴黎会谈的幕后发挥作用的原因之一。 美国明确要求，只要俄罗斯入侵乌克兰，北溪二2 号就必须终结。   

（德新社，法新社） 

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