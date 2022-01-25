 乌克兰危机背后 中俄联手制美 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2022

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时政风云

乌克兰危机背后 中俄联手制美

中国国家主席习近平和俄罗斯领导人普京2月4日将在北京冬奥会开幕式碰面。双方作为彼此最重要的盟友，是对美国的最大威胁，牵动未来的国际政局。

China | Russland | Virtuelles Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin

习近平在最近一次与俄罗斯总统普京视频会晤时说:「中俄双方要开展更多联合行动，更加有效维护双方的安全利益。」

(德国之声中文网) 美国副国务谢尔曼（Wendy Sherman）周三（1月26日）表示，北京冬奥会可能会影响俄罗斯入侵乌克兰的时间，并补充说，如果两者发生在同一时间，中国领导人习近平会不高兴。

本月早些时候，率领美国代表团在欧洲与俄罗斯官员会谈的谢尔曼说，她不知道普京是否已经做出入侵乌克兰的决定，但各种迹象表明，出兵行动可能会落在即日起到2月中旬之间。

谢尔曼在一场视频会议中说:「我们都知道，北京奥运会将于2月4日开始，普京总统预计将参加。我认为，如果普京选择那个时刻入侵乌克兰，习近平主席可能不会欣喜若狂，因此这可能会影响他的想法。」

她说，美国正在为各种情况做准备，包括「全面入侵」。她也说，即使只有一名俄罗斯士兵进入乌克兰，也是一件非常严重的事情。

「入侵违反了国际安全的所有原则，并说另一个国家可以不受惩罚地行事，这对乌克兰和欧洲有巨大的影响。」

China | Russland | Virtuelles Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin

过去中国和俄罗斯既是对手又是伙伴，但在两国都与美国持续争吵后，习近平对普京的支持反映了莫斯科和北京在利益和世界观上日趋一致。

中俄vs.美国

谢尔曼会这么说不是没有原因。彭博社1月24日也曾援引一位匿名外交官报导，表示中国国家主席习近平要求俄罗斯领导人普丁在中国举办北京冬奥运期间不要入侵乌克兰。

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俄乌德法在巴黎举行的会谈中确认了俄乌双方将遵守东乌停火协议，让紧张情势将有所降温，预计两周后再会再次谈判。与此同时，美国与北约针对俄罗斯的安全要求给予书面回覆，看似为解决俄乌紧张情势放低姿态，但实际内容为何，美方不对外公布。

德国海军最高将领舍恩巴赫在一场智库讨论会上大谈德国的地缘政治战略，所言却与德国政府的官方路线大相径庭。他不仅惹恼了乌克兰和柏林政界，还将矛头对准中国。

中俄在哈萨克斯坦碰撞？这个中亚国家发声骚乱后，俄罗斯和中国在当地的行动受到人们的关注。而中国篮球名人姚明对批评中国的坎特发出邀请后，坎特"欣然"接受。

伊朗、中国和俄罗斯周五(1月21日)在北印度洋举行了第三次联合海军演习。伊朗军方发言人称， “此次演习的目的是加强区域安全极其基础，扩大三国多边合作，共同支持世界和平、海上安全，打造海洋命运共同体。”

中国与俄罗斯周四在联合国安理会阻挡美国要求对朝鲜实施新制裁的请求，称需要更多时间研究制裁提案内容，并要求美国提供更多证据。朝鲜自2022年初已进行四次导弹试射。

中国外交部25日出面否认，并说这是「对中俄关系的污蔑和挑衅」，还是「对北京冬奥会的蓄意干扰和破坏」。

虽然无法确定习近平到底对于普京可能入侵乌克兰的时间点有多少影响。但《金融时报》23日报道，中国会成为西方制裁俄罗斯的一大阻碍，提到习近平在12月的视频会议中，支持普京的要求，即乌克兰不能加入北约。

《金融时报》提到，对普京来说，乌克兰在文化和政治上都是俄罗斯势力范围的一部分。俄罗斯的安全需求应使其有权否决乌克兰加入北约。对美国来说，这些要求违反了当前世界秩序的基本原则，一个独立国家定义自己的外交政策和战略选择的权利。

该报导指出，美国知道，如果俄罗斯攻击乌克兰，并建立自己的「势力范围」，将为中国开创先例，表示这会使习近平攻打台湾的诱惑力上升，「觉得美国时代结束的一些的民族主义者会因此感到兴奋，对习近平而言，他在国内的压力也会随之上升」。

报道最后说，一个对俄罗斯更有利的世界新秩序的前景，可能取决于他在乌克兰的赌注是否成功。但即使普京未能在乌克兰实现其目标，对美国领导的世界秩序的威胁也不会消失。「一个由习近平领导的中国将确保这一点。」

(路透社、《金融时报》、彭博社等)

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