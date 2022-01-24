乌克兰危机:美军高度警戒 欧盟联合抗俄

(德国之声中文网) 在北约和美国为俄罗斯入侵乌克兰的可能做准备之际，美国国防部在当地时间周一 (1月24日) 宣布，美国国防部长奥斯汀 (Lloyd Austin) 已让8500名美国军队处於可能部署到东欧的「高度警戒」状态。

美国国防部发言人柯比 (John Kirby) 说，这8500名士兵中的大多数将参加可能很快启动的北约反应部队。国防部官员说，剩下的人员将是美国对不断加深的危机做出具体反应的一部分，也就是美国很可能向东欧的美国盟友提供保证。他们担心俄罗斯对乌克兰的计划可能延伸到波罗的海和北约所谓的东欧其他国家。

柯比在24日的新闻发布会上说：「很明显，俄罗斯现在没有打算缓和局势。但美国这样的准备是为了向我们的北约盟国提供保证。」此前，《纽约时报》在美国时间周日 (1月23日) 报道美国总统拜登正在考虑向波罗的海和东欧的北约盟国部署数千名美国军队以及军舰和飞机。

美国的这些举动标志着拜登政府在乌俄议题上的一个重大转折。直到最近，拜登政府还在乌克兰问题上采取克制的立场，因为担心任何动作会挑衅俄罗斯。但随着俄罗斯总统普京 (Vladimir Putin) 加大了对乌克兰的威胁行动，而美国和俄罗斯官员之间的会谈也未能阻止他，拜登政府正在改变其相关战略。

不过同时，美国政府继续坚持认为，美国无意在这个问题上与俄罗斯开战。由于乌克兰没有加入北约，该联盟不受条约约束，不需要协防乌克兰。然而，俄罗斯在乌克兰边境集结10多万军队，以及北约的回应，使人们对一场可能升级和扩大的战争产生了疑虑。美国国防部发言人柯比说：「我认为没有人愿意看到欧洲大陆上爆发另一场战争。」

与此同时，北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 24日表示，西方盟友应团结一致，向莫斯科发出警告，强调俄罗斯对乌克兰的攻击将引起严厉的回应。斯托尔滕贝格在与美国总统拜登和欧洲领导人举行线上会议后在推特上写道：「我们一致认为，俄罗斯对乌克兰的任何进一步侵略都将带来严重的代价。」

德国总理肖尔茨 (Olaf Scholz) 则说，如果俄罗斯攻击乌克兰，将面临「严重后果」。他透露，各国领导人同意应由俄罗斯采取明显的缓和举措。拜登也在会後表示，西方盟国就如何应对俄罗斯对乌克兰的军事威胁达成了完全 一致的共识。

欧盟外长协调乌克兰战略

此外，来自欧盟27个成员国的外交部长24在布鲁塞尔举行会议，以确定欧盟该如何对俄罗斯入侵乌克兰的担忧做出回应。会后，欧盟外交政策负责人博雷尔 (Josep Borrell) 说，如果俄罗斯入侵乌克兰，欧盟成员国会采去一致的行动。

博雷尔补充说，欧盟已承诺在「关键领域」支持乌克兰，包括打击网络攻击和混合威胁，如俄罗斯发动的假信息活动。然而，欧盟将继续「集体努力」，说服俄罗斯透过对话来解决紧张局势。他说，如果外交手段失败，欧盟准备作出回应。美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 也通过视频会议参加了这次会议。

欧盟部分成员国的外长认为，在目前的情况下，由于俄罗斯政府专注于与美国和北约的会谈，所以欧盟形同被排挤在外。然而，华盛顿已经呼吁其所有盟国拿出经济制裁措施，在俄罗斯入侵乌克兰的情况下惩罚该国。

在布鲁塞尔举行的会议上，北约宣布将向东欧部署更多的战机和船只。例如，荷兰将从4月起向保加利亚派遣两架F-35战斗机，而丹麦将向波罗的海派遣一艘护卫舰，以及向立陶宛增派飞机。

欧盟外长们表达了他们对乌克兰危机的最新担忧。一些成员国外长威胁说，如果俄罗斯推进入侵乌克兰，他们将采取严厉的制裁。德国外交部长贝尔博克 (Annalena Baerbock) 说，柏林准备在经济和财政上支持基辅。

贝尔博克对多名记者说：「我们密切关注乌克兰的情况，包括提供财政支持和经济支持。」丹麦外交部长科福德 (Jeppe Kofod)说，如果俄罗斯袭击乌克兰，欧盟已经准备好用「前所未有的」制裁来打击莫斯科。

同时，爱尔兰外交部长科维尼 (Simon Coveney) 说，俄罗斯打算在距离该国西南海岸240公里（150英里）的地方举行战争游戏。这些战争游戏既会在国际水域发生，也会在爱尔兰的专属经济区发生。他说：「我们没有权力阻止这种情况发生，但我肯定已经向俄罗斯驻爱尔兰大使明确表示，这是不受欢迎的。」

欧盟承诺提供新援助

在周一的会议期间，欧盟委员会主席冯德莱恩 (von der Leyen) 宣布了一项12亿欧元的乌克兰援助计划。冯德莱恩在布鲁塞尔对记者说：「这一方案将帮助乌克兰解决其因冲突而产生的融资需求。」她敦促欧洲议会尽快批准这项援助。

乌克兰总统泽伦斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 感谢冯德莱恩的及时决定。他在推特上写道：「强大的乌克兰是欧洲安全的关键。」媒体报导称，泽伦斯基还在电话中对欧洲理事会主席米歇尔 (Charles Michel) 表示感谢。

(路透社、美联社、法新社)

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