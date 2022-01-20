乌克兰危机：拜登称或制裁普京 德法盼外交解决

就在德法将与俄乌两国举行会谈的前夕，拜登警告将考虑直接制裁普京本人。国际货币基金组织则表示，相关冲突和制裁都会带来重大的经济影响。
（德国之声中文网）美国总统拜登周二（1月25日）警告，若俄罗斯入侵乌克兰，将考虑直接制裁俄罗斯总统普京，他说，若战事爆发，将是「二战以来最大规模的入侵」，且将造成「巨大后果」。
拜登这番谈话是俄国军队在乌克兰周围进行演习时所发表。五角大楼周一（24日）表示，目前有8500名美军提升战备，拜登强调，若情势升级，军队人数可能会增加，不过他也称，美军不会部署在乌克兰，并谈到可能的严重经济后果，这一切都取决于普京决定怎么做。
与此同时，德国总理肖尔茨（ Olaf Scholz ）和法国总统埃马克龙（Emmanuel Macron）周二（25日）在柏林会晤。两位领导人认为外交手段是解决乌克兰与俄罗斯紧张情势的途径，但也警告说，若俄罗斯入侵乌克兰会有「严重后果」。
肖尔茨呼吁俄罗斯采取「明确步骤」以缓和紧张局势，但他补充说：「如果侵略的话，就会遭到报复，代价会非常高。」
俄罗斯、乌克兰、德国和法国的代表将于1月26日在巴黎举行「诺曼底模式」会谈，这一进展受到肖尔茨的赞许。法国总统还表示，他将在28日与俄罗斯总统普京举行电话会谈。马克龙说：「我们永远不会放弃与莫斯科的对话。」
德国和法国都对针对俄罗斯的额外制裁表示担忧。肖尔茨此前曾表示，欧洲国家必须考虑对俄罗斯制裁的成本，以及这可能对其自身经济产生的影响。
例如，德国是俄罗斯天然气的主要进口国。在乌克兰克里米亚半岛被吞并后不久，在欧盟实施的制裁中，法俄贸易关系骤降约三分之一，但此后一直在稳步恢复。
马克龙此前曾表示，制裁对遏制俄罗斯的行动作用不大。法国还呼吁以欧洲的方式解决危机，比如所谓的「诺曼底模式」会谈，而不是依靠美国解决问题。
虽然两国都盼望乌克兰危机可以通过对话解决，立场一致。但对于是否提供武器给乌克兰，两国则存在分歧。法国表示，愿意向乌克兰提供更多武器，而德国则阻止向基辅出口。乌克兰外长批评德国不愿意提供 「防御性」武器，并表示此举是在鼓励普京。
自二战以来，军事出口在德国一直是一个敏感问题。原则上，该国声称，从不提供武器给冲突区域，但批评者称，德国并未遵守这样的原则。
虽然在提供武器给乌克兰与否，两国意见分歧，但德法在向乌克兰提供外交和财政支持方面，立场保持一致。
西方国家担心俄罗斯可能会攻击其乌克兰。官员们说，有多达10万名俄罗斯军队聚集在与乌克兰的边界附近。美国和英国已经将其外交官眷属撤出基辅，加拿大也宣布跟进。
莫斯科方面，则否认有入侵乌克兰的计划，将这一紧张局势归咎于西方，并提出了一系列要求，包括保证乌克兰永远不加入北约，以及该军事联盟停止任何东扩。
北约周一（24日）则表示，因应紧张局势，它正向东欧派战机和舰艇。面对危机当前，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）透过电视上表示，该国有足够实力控制一切，呼吁民众不要惊慌。他并说，西方国家从驻基辅大使馆撤出，并不意味着冲突即将发生。
另外，乌克兰国防部长雷兹尼科夫则表示，没有任何直接迹象表明俄国入侵即将发生。
国际货币基金组织 (IMF)一位高级官员周二（26日）表示，俄乌冲突若升级，可能会进一步增加许多国家的能源成本和商品价格，使总体通胀率在更长时间内保持高位。
IMF经济顾问兼研究部主任吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath）向路透社表示，现在的情况与2014年大不相同，当时俄罗斯吞并了乌克兰的克里米亚地区，在需求低迷和页岩气供应充足的情况下，能源价格大幅下跌。
「这次...若发生这种冲突，你会看到能源价格上涨。」戈皮纳特指出，目前的危机是在冬季发生，而欧洲的天然气储备相对低很多。
戈皮纳特是在IMF公布最新的《世界经济展望》后告诉路透社，俄罗斯出口的其他商品的价格也在上涨，若冲突加剧，可能会引发商品价格「更大、更广泛的上涨」。
由于油价下跌和吞并克里米亚后实施的国际制裁，俄罗斯的经济在2015年收缩了3.7%。戈匹纳斯说，IMF目前估计俄罗斯的经济在2022年将增长2.8%，但这一预测并未考量俄乌冲突。
早前，戈皮纳特在一场记者会上说，两国冲突升级和西方对俄罗斯的潜在制裁可能会推高石油和天然气价格，推动世界上许多国家的能源成本上升。她说，这意味着全球已经处于极高水平的总体通胀率可能会「更长时间地保持在高位」。
另外戈皮纳特也指出，这样的冲突也会对俄罗斯股市和俄罗斯货币卢布产生影响，她补充说，IMF官员仍然希望和平解决。
（美联社、德新社、路透社）
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