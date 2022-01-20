乌克兰危机：拜登称或制裁普京 德法盼外交解决

（德国之声中文网）美国总统拜登周二（1月25日）警告，若俄罗斯入侵乌克兰，将考虑直接制裁俄罗斯总统普京，他说，若战事爆发，将是「二战以来最大规模的入侵」，且将造成「巨大后果」。

拜登这番谈话是俄国军队在乌克兰周围进行演习时所发表。五角大楼周一（24日）表示，目前有8500名美军提升战备，拜登强调，若情势升级，军队人数可能会增加，不过他也称，美军不会部署在乌克兰，并谈到可能的严重经济后果，这一切都取决于普京决定怎么做。

与此同时，德国总理肖尔茨（ Olaf Scholz ）和法国总统埃马克龙（Emmanuel Macron）周二（25日）在柏林会晤。两位领导人认为外交手段是解决乌克兰与俄罗斯紧张情势的途径，但也警告说，若俄罗斯入侵乌克兰会有「严重后果」。

肖尔茨呼吁俄罗斯采取「明确步骤」以缓和紧张局势，但他补充说：「如果侵略的话，就会遭到报复，代价会非常高。」

德法呼吁对话

俄罗斯、乌克兰、德国和法国的代表将于1月26日在巴黎举行「诺曼底模式」会谈，这一进展受到肖尔茨的赞许。法国总统还表示，他将在28日与俄罗斯总统普京举行电话会谈。马克龙说：「我们永远不会放弃与莫斯科的对话。」

德国和法国都对针对俄罗斯的额外制裁表示担忧。肖尔茨此前曾表示，欧洲国家必须考虑对俄罗斯制裁的成本，以及这可能对其自身经济产生的影响。

例如，德国是俄罗斯天然气的主要进口国。在乌克兰克里米亚半岛被吞并后不久，在欧盟实施的制裁中，法俄贸易关系骤降约三分之一，但此后一直在稳步恢复。

马克龙此前曾表示，制裁对遏制俄罗斯的行动作用不大。法国还呼吁以欧洲的方式解决危机，比如所谓的「诺曼底模式」会谈，而不是依靠美国解决问题。

法国总统埃马克龙（Emmanuel Macron）与德国总理肖尔茨（ Olaf Scholz ）25日在柏林会晤，两人都认为外交手段是解决乌克兰与俄罗斯紧张情势的途径。

虽然两国都盼望乌克兰危机可以通过对话解决，立场一致。但对于是否提供武器给乌克兰，两国则存在分歧。法国表示，愿意向乌克兰提供更多武器，而德国则阻止向基辅出口。乌克兰外长批评德国不愿意提供 「防御性」武器，并表示此举是在鼓励普京。

自二战以来，军事出口在德国一直是一个敏感问题。原则上，该国声称，从不提供武器给冲突区域，但批评者称，德国并未遵守这样的原则。

虽然在提供武器给乌克兰与否，两国意见分歧，但德法在向乌克兰提供外交和财政支持方面，立场保持一致。

乌克兰现况

西方国家担心俄罗斯可能会攻击其乌克兰。官员们说，有多达10万名俄罗斯军队聚集在与乌克兰的边界附近。美国和英国已经将其外交官眷属撤出基辅，加拿大也宣布跟进。

莫斯科方面，则否认有入侵乌克兰的计划，将这一紧张局势归咎于西方，并提出了一系列要求，包括保证乌克兰永远不加入北约，以及该军事联盟停止任何东扩。

北约周一（24日）则表示，因应紧张局势，它正向东欧派战机和舰艇。面对危机当前，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）透过电视上表示，该国有足够实力控制一切，呼吁民众不要惊慌。他并说，西方国家从驻基辅大使馆撤出，并不意味着冲突即将发生。

另外，乌克兰国防部长雷兹尼科夫则表示，没有任何直接迹象表明俄国入侵即将发生。

观看视频 01:38 “我们无处可去” 仅存5人的乌克兰村庄

冲突升级恐致通胀上升

国际货币基金组织 (IMF)一位高级官员周二（26日）表示，俄乌冲突若升级，可能会进一步增加许多国家的能源成本和商品价格，使总体通胀率在更长时间内保持高位。

IMF经济顾问兼研究部主任吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath）向路透社表示，现在的情况与2014年大不相同，当时俄罗斯吞并了乌克兰的克里米亚地区，在需求低迷和页岩气供应充足的情况下，能源价格大幅下跌。

「这次...若发生这种冲突，你会看到能源价格上涨。」戈皮纳特指出，目前的危机是在冬季发生，而欧洲的天然气储备相对低很多。

戈皮纳特是在IMF公布最新的《世界经济展望》后告诉路透社，俄罗斯出口的其他商品的价格也在上涨，若冲突加剧，可能会引发商品价格「更大、更广泛的上涨」。

由于油价下跌和吞并克里米亚后实施的国际制裁，俄罗斯的经济在2015年收缩了3.7%。戈匹纳斯说，IMF目前估计俄罗斯的经济在2022年将增长2.8%，但这一预测并未考量俄乌冲突。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



早前，戈皮纳特在一场记者会上说，两国冲突升级和西方对俄罗斯的潜在制裁可能会推高石油和天然气价格，推动世界上许多国家的能源成本上升。她说，这意味着全球已经处于极高水平的总体通胀率可能会「更长时间地保持在高位」。

另外戈皮纳特也指出，这样的冲突也会对俄罗斯股市和俄罗斯货币卢布产生影响，她补充说，IMF官员仍然希望和平解决。

（美联社、德新社、路透社）

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