乌克兰危机：我们距世界大战有多远（近）？

（德国之声中文网）大约十天前，俄罗斯的导弹击中了位于利沃夫的乌克兰军事培训基地，造成35人丧生，毗邻的波兰都能感受到爆炸产生的强烈震荡。假使导弹向西偏离20公里，就会进入属于北约成员国的波兰领土。按照北约协定，一国受到攻击，则被视为对所有成员国发动的攻击。拜登总统的国家安全事务顾问苏利文就曾一再强调，"我们会捍卫北约的每一厘米土地。"

对核战争的恐惧

迄今为止，专家们似乎还不愿意公开讨论爆发第三次世界大战的可能性，但对事态严重升级的担忧则由来已久。美国总统拜登前不久就曾表示："只要我们启动我们的战争机器，向乌克兰境内派遣军队、战机和坦克，那我们就需要清楚一点，这意味着第三次世界大战的开始。" 正因为如此，北约以设立禁飞区等方式直接介入乌克兰战争的意愿自然也非常之低。毕竟这样做，引发同俄罗斯直接冲突的风险过大。

那么，一旦发生同俄罗斯的直接冲突又会怎么样呢？这样的战争可以是"常规性战争"，即不使用核武器的战争。如果俄方动用了核弹头，但只涉及中小当量的战术核弹头，而且没有波及北约成员国领土，北约的反应也会较为克制。但一旦动用了所谓的战略核导弹，那么整个世界都将面临灭顶之灾。

普京的轮盘赌

普京会迈出这一步吗？有些专家认为，这只是普京虚晃一枪的讹诈行为。但也有专家表示，作为克格勃特工出身的普京，完全做得出发动核战毁灭地球的举动。曾担任过波兰国防部长和外交部长的西科尔斯基（ Radek Sikorski）对德国之声表示："普京可别忘了北约也是一个核武联盟。他很清楚，核大战中是没有幸存者的。所以他动用核武器那一天，也就是他自己的末日。"

德美历史学家杰劳施（ Conrad Jarausch）认为，普京的战略同1939年的希特勒有相似之处。他挑起一场区域性战争，然后警告西方说："如果你们做出强烈回应，就会爆发第三次世界大战。" 然而，开姆尼茨工业大学的政治和历史学家贾尔茨特茨基（Stefan Garszteck）则对此不以为然，他说："情况并不会像1939年那样严重升级，前提条件是西方施加强劲的压力。"他认为，陷入"冷藏状态"的格鲁吉亚和摩尔多瓦冲突就很能说明问题。贾尔茨特茨基相信，北约必须画出明确的红线。"如果基辅和奥德赛存在成为欧洲大陆阿列颇的风险，那么北约就得认真讨论禁飞区的问题了。"

中国的角色至关重要

波茨坦联邦国防军军事史中心的朗格（ Sven Lange）表示，地方性冲突引发全球性冲突的先例，历史上有很多。第一次世界大战就是一个很典型的例子。

不过朗格认为，是否爆发世界大战，关键因素并不在俄罗斯，而是美国和中国这两个世界大国如何选边站。他认为引爆世界大战并不符合北京的利益。"我相信，中国会向俄罗斯提供支持，但支持的规模不会很大，因为北京不想卷入同美国的直接冲突。"

随着俄军开始对乌克兰西部发动空袭， 战争离东欧已经越来越近，这里的紧张情绪也在与日俱增。尽管北约秘书长斯托尔滕贝格（ Jens Stoltenberg）一再重申北约"人人为我，我为人人"的共同防御原则，但俄军超高音速导弹击中临近北约边境的目标，仍在波兰等东欧国家引起恐慌情绪。本周，美国总统拜登到访波兰，就是为了安抚北约东线各国的民心。

为冲突划定范围

东欧各国要求北约采取具体行动的呼声越来越高。他们要求北约向乌克兰提供战斗机，在该国设立禁飞区，并要求德国停止进口俄罗斯天然气，以切断普京战争的资金来源。种种迹象表明，这种对战争升级的担忧，在东欧国家变得越来越普遍。乌克兰女作家彼得洛夫斯卡亚Katja Petrowskaja 前不久在德国电视二台表示："我们所有人都已经进入了战争状态。历史经验告诉我们，如果我们不采取激进的应对措施，这场战争就不可能停下来。"

对于这类建议，大多数德国人都持克制谨慎的态度。正如洪堡大学政治学家明科勒（Herfried Münkler ）所说的那样，现在的当务之急是，"要将这场战争限制在特定区域和时段内，以避免引发大面积的冲突。"他并不认同彼得洛夫斯卡亚的观点，他说："鉴于乌克兰惨烈的战争场面，她的立场是可以理解的，但这样做只会引起大规模战争。"明科勒接受德国之声采访时表示，北约现在也只能这样做，没有其他替代方案。

1939年历史重演？

一些历史学家认为，普京的做法同二战有很多相似之处。开姆尼茨工业大学的政治和历史学家贾尔茨特茨基说，组织群众集会，为吞并别国领土造势，此前普京在克里米亚半岛和乌克兰东部的做法也同1939年9月17日苏联红军进攻波兰的模式如出一辙。他说："1938年开始，希特勒就一直在努力修正巴黎和约的规定，而现在的普京也在努力修正苏联解体带来的后果。"

而波兰前外长西科尔斯基（ Radek Sikorski）更是直接将普京比作希特勒。"普京就是1939年进攻波兰之后、开始犹太大屠杀之前的希特勒。"洪堡大学政治学家明科勒则认为这种类比过于牵强，希特勒的战争动机是种族主义思想，而到目前为止，还看不出普京有这种倾向。

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