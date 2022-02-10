乌克兰危机成为慕安会主题 俄罗斯缺席

（德国之声中文网）在慕尼黑安全会议开幕之际，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）呼吁乌克兰危机的参与各方采取缓和局势的行动。除了通过外交途径来解决问题之外，没有其它的选项，古特雷斯强调：“我呼吁各方在措辞方面保持极度的谨慎。任何公开的声明都应该以缓和局势为目的，而不是去激化矛盾升级。”

古特雷斯指出，目前乌克兰面临无法预判的升级危险。包括沟通不畅和对形势的误判都有可能造成这样的严重后果。“常常有人问我，我们是不是已经处在一个新冷战之中了。我的回答是，全球安全所受到的威胁比任何时代都更加复杂，而且也更大”，古特雷斯在开幕演讲中强调。在冷战时代，对峙双方之间还存在风险评估和避免冲突的非正式渠道，“而如今这些机制大多数已经不复存在，那些熟悉这些事务的人也已经不在了”。

德国外长：乌克兰危机其实是“俄罗斯危机”

贝尔博克（Annalena Baerbock）呼吁俄罗斯尽快将军队从俄乌边境地区撤离。这位德国外长在慕尼黑安全会议上表示，欧洲现在面临战争威胁。“俄罗斯的军队部署行动传递出一种令人完全无法接受的威胁。这种威胁既是针对乌克兰，也是针对我们所有人，针对我们欧洲的和平架构”，贝尔博克表示，“因此这场危机不是乌克兰危机，而是俄罗斯危机。”

这位来自绿党的女政治家威胁道，如果俄罗斯入侵乌克兰，将会面临“史无前例的制裁”。德国已经做好准备为此付出经济上的代价。德国和俄罗斯之间的北溪2号（Nord Stream 2）天然气管道项目也是潜在制裁手段之一。

冯德莱恩：“俄中企图改写国际规则”

欧盟委员会主席冯德莱恩采取了更为严厉的措辞，她批评莫斯科“在明目张胆地企图”改写国际规则。她在慕尼黑安全会议上表示：“俄罗斯和中国在寻求改写现有的国际秩序——他们更愿意遵循强者原则，而不是法治原则；选择恐吓手段，而不是自决。”

中国外长王毅随后也通过视频连线参加了慕尼黑安全会议。他表示，北京一贯承诺尊重其它国家的领土主权完整。不过他也同时提出疑问，北约的持续东扩是否真的能够保证欧洲持久和平。“我们相信，冷战早已经结束。而北约是冷战时代的一个产物，如今我们需要适应当前形势，北约也需要做出相应的调整。”

王毅强调，各方“都有权利提出自己的顾虑，俄罗斯方面的合理担忧也是应该得到尊重和重视”。

这次俄罗斯方面没有派出任何代表出席慕尼黑安全会议。该会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）对此表似乎，数百名政治决策者都会对此感到十分遗憾。他个人表示可以理解，对于俄罗斯外长拉夫罗夫来说，在当前的形势下前来与会“不是多人令人愉悦的选项”。持续到周日的本届慕尼黑安全会议的主要议题就是：“究竟需要什么必要条件，俄罗斯方面才能彻底放弃这种大军压境的威胁行动，重回外交谈判桌呢？”

这是伊辛格主持召开的最后一次慕尼黑安全会议，随后他将卸任。他表示，在自己担任大会主席14年的生涯里，今年或许是最重要的一次会议。因为从来没有一次慕尼黑安全会议像现在这样“有这么多紧迫且具有真实危险的危机需要讨论和应对”。

伊辛格在今年的慕尼黑安全会议之后将卸任主席

伊辛格认为俄罗斯方面的安全顾虑是“牵强附会”，因为北约已经有18年没有过东扩了。“为什么18年之后突然又把这件事情扯出来呢？乌克兰是否能加入北约根本还不是一个辩论话题。”伊辛格指出，俄罗斯深层次的意图是重新构建一个被附庸国围绕的局面，而这些附庸国需要“放弃自己的绝对独立性”。“这当然是不行的”，伊辛格说，“每个欧洲国家都必须有权在不威胁他国的前提下，决定自己的命运。”他又补充了一句：“没有人在威胁俄罗斯。”

俄罗斯30年来首次缺席

在过去多年里，俄罗斯外长拉夫罗夫一直都是伊辛格最重视的嘉宾之一。而在今年，拉夫罗夫仍然强调愿意和美国、北约以及欧安组织（OSCE）就欧洲新的和平共处模式进行会谈，然而这次他是用书面声明代替了亲自出席会议。

对于慕尼黑安全会议来说，这场全球在安全领域的最重要会议已经很久没有在如此紧张的气氛之下举行了。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）此前访问乌克兰和俄罗斯期间所释放出来的缓和信号，如今似乎已经消失不见。人们对于俄罗斯入侵乌克兰的担忧重新增加。

俄罗斯虽然宣布了从俄乌边界撤走部分军队，但是美国总统拜登却仍然发出警告，称入侵行动可能“就会在未来数日”进行。美国国务卿布林肯在联合国安理会表示，俄罗斯方面可能会采取各种手段来制造一个发起进攻的借口，比如一次暴力事件，或者是针对乌克兰政府提出一项闻所未闻的指控。

（德新社、法新社）

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