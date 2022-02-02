 乌克兰危机：德国考虑向立陶宛增派部队 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2022

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乌克兰危机：德国考虑向立陶宛增派部队

俄乌边境局势紧张之际，德国政府面临压力。基辅期待德国作出更多承诺。德国迄今为止的立场让其它盟友也心生疑虑，但是现在似乎出现转机。

Litauen Bundesweh in Rukla | Verteidigungsministerin Lambrecht

去年12月，德国国防部长兰布雷希特在立陶宛鲁克拉（Rukla）向德国驻军发表讲话

（德国之声中文网）面对乌克兰危机，德国政府正在与立陶宛讨论向后者增派部队的问题。德国国防部长拉姆布莱希特（Christine Lambrecht）向丰克传媒集团（Funke Mediengruppe）表示："我们已经在立陶宛做出了非常重要的贡献，我们是欧盟中唯一一个领导一个战斗群的国家。"

与波罗的海国家进行磋商

拉姆布莱希特介绍："原则上，德国可以派出更多部队增援，我们正在与立陶宛商讨究竟怎么做才有意义。" 德国总理肖尔茨将于下周在柏林与爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三个波罗的海国家的国家元首和政府首脑举行磋商。

拉姆布莱希特再次排除了德国向乌克兰提供武器的可能性。根据路透社获得的一封信函，基辅政府已要求德国政府提供一系列武器装备。这份武器清单包括便携式防空导弹系统、反无人机步枪、热成像观察设备、夜视设备、扫雷设备、数码无线电设备、雷达站、军用医疗车辆和自动炮的弹药等。

Christine Lambrecht Besuch NATO EFP Battalion

拉姆布莱希特：不会向乌克兰提供武器

西方国家担心，俄罗斯正在准备入侵乌克兰。莫斯科政府对此予以否认。这场危机也可能是肖尔茨周一在华盛顿与美国总统拜登会面时的重点话题。

美方对伤亡数字和入侵时间的预测

《纽约时报》援引未透露姓名的美国政府高级官员报道称，如果俄罗斯入侵乌克兰，将可能导致25000至50000平民死亡，5000至25000名乌克兰士兵和3000至10000名俄罗斯士兵死亡。此外，这场冲突还可能导致100万到500万难民流离失所，主要流向波兰。

《纽约时报》另外透露，专家估计，俄罗斯军队已经集结了全面入侵乌克兰所需的大约70%的兵力。美国官员表示，俄罗斯入侵的可能时间是2月下半月--在北京冬奥会结束后。届时，乌克兰的地面温度将达到冰点，俄军部队将能够穿越崎岖的道路。

鉴于乌克兰的紧张局势，美国总统拜登日前下令，向波兰和罗马尼亚增派近3000名士兵。周六（2月5日），第一批增援东欧的美军抵达波兰。波兰军方发言人当天宣布，美国陆军第82空降师的旅战斗群的首批人员已经抵达波兰。

观看视频 02:05

国际支持源源不绝 乌克兰大幅扩军

（路透社, 德新社, 美联社, 法新社）

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