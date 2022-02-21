乌克兰危机升级 中国陷入两难境地？

（德国之声中文网）在俄罗斯就乌克兰问题采取最新步骤后，中国并没有做出明确表态，这其实也是意料之中的事情。同以往一样，中国还是老生常谈般地呼吁各方以外交途径解决争端，避免军事冲突升级等等。

中国外交部发言人汪文斌表示："中方将继续按照事情本身的是非曲直，与各方接触。乌克兰局势正趋于恶化。中方再次呼吁各方保持克制，认识到落实安全不可分割原则的重要性，通过对话谈判缓和事态，化解分歧。"

俄乌局势稳定符合中方利益

俄罗斯方面的做法令中国领导层感到为难。乌克兰是中国"一带一路"项目中的重要伙伴。中国国有企业在乌克兰有大量投资，涉及能源及农业领域。中国还是乌克兰的重要贸易伙伴，乌克兰每年向中国出口大量以玉米为主的农粮产品。该地区一旦陷入战火，将会导致供应链中断以及价格上涨。

制裁也会间接对中国产生负面影响

除此之外，美国及欧盟对俄罗斯采取的制裁措施，也会间接对中国产生负面影响。原料价格上升会使本已受到疫情冲击的中国经济发展进一步趋缓。毕竟俄罗斯是世界上最大的原油和天然气出口国，而中国则严重依赖能源进口。

中国外交部发言人华春莹2月23日表示反对制裁的做法，"希望有关方面能够认真思考，还是应该努力去通过对话和协商来解决问题。"她说："美国等一些国家的单边非法制裁已经给相关国家的经济和民生造成了严重的困难，美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，不得损害中方和其他方面的正当权益。"

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面对来自美国及其他民主国家与日俱增的压力，过去一段时间来，中俄两国的关系变得越来越密切。今年二月初的北京冬奥会期间，中国党和国家领导人习近平在北京会晤了来访的俄罗斯总统普京。当时中国官方媒体对两国领导人的会晤进行了高调的报道。

中俄两国领导人还同其他一些专制政权领导人一道，共同出席了北京冬奥会的开幕式。

雅克波夫斯基(Jakub Jakóbowski)认为，普习会极具象征意义。雅克波夫斯基是受政府资助的波兰东亚研究所的中国问题专家。他表示，中俄两国之间长期以来一直存在着共同的战略利益，但在最高领导层面表现出"非正式盟友"的关系则是以前不曾有过的。

中国反对北约东扩

雅克波夫斯基认为："中国现在开始公开支持普京的所谓安全诉求。去年12月以来，中华人民共和国已经多次表达了对俄方安全诉求的理解。此外，中国也反对北约的东扩进程。其内在联系相当明了，俄罗斯正在进行数十年来最大力度的政治尝试，希望改变欧洲的安全架构。"

雅克波夫斯基认为，现在的局势同八年前俄罗斯吞并克里米亚半岛有很多类似之处。他表示当时中方对俄罗斯的做法表现出了默许的态度。"中国虽然没有正式对这一吞并行为表示赞赏或认可。但同中方接触时你会经常听到这样的说法，克里米亚半岛本来以前就是俄罗斯的地盘，现在由于美国和欧盟煽动民主革命，所以引发了战争。"

雅克波夫斯基表示："当时同今天的区别在于，现在中国领导层也持这样的看法，而且时间段也很特殊，俄罗斯同西方展开了对抗，急需获得外交支持。"

但中国的处境也很尴尬：如果中国政府完全站在俄罗斯一方，并公开支持对乌克兰开战，那就需要承担中国同美国及欧盟的关系进一步恶化的后果。中国尽管同美国和欧盟的争执不断，但双方的贸易额却是中俄贸易无法相比的。

多年来，中国一直在尝试摆脱对外国的技术依赖。但在高科技领域，中国仍旧离不开来自美国等国的尖端技术，比如智能手机、制药、芯片以及航空等领域。

中国会持观望态度

有鉴于此，观察家们普遍认为，中国会在表面上继续表现出联同俄罗斯共同抗衡美国、反对北约东扩、反对颜色革命的姿态，也不会直接支持对乌克兰的军事进攻。但另一方面，北京对俄罗斯所作所为进行公开谴责的可能性也微乎其微。

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