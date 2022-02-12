乌克兰危机升温：俄军再增兵 德警告制裁俄国

（德国之声中文网）乌克兰与俄罗斯情势紧张，已有部分航空公司取消前往乌克兰首都基辅的航班，美国警告说，俄罗斯军队可能在这几天入侵乌克兰，并指出俄罗斯在乌克兰边境的驻军人数增加。

拜登和普京周六（12日）通过电话交谈了约莫一个小时，据美国政府消息人士说，这次电话并没有从根本上改变过去几周的态势。

白宫表示，双方同意继续推进威吓及外交手段，以试图避免俄罗斯军事进攻乌克兰。根据美国和欧洲最近几天的情报，俄国考虑16日对乌克兰发动攻击，不过对此，美国国防部发言人柯比则称无法证实。

莫斯科的军队正在乌克兰的北部、东部和南部集结，以进行克里姆林宫坚称的军事演习。白宫强调，他们并不知道俄罗斯总统普京是否已经作出发动入侵与否的最终决定。

一名不具名的美国官员估计，目前驻扎在乌克兰边境附近的俄罗斯军队数量超过了13万人，高于美国前几周公布的的10多万人。

乌克兰人担忧吗？

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）持续敦促人们冷静，他担心人们的恐慌会破坏乌克兰的经济。不过，他与他的文职和军事领导人也在准备防御措施，争取并接受来自美国和其他国家的武器。

上周末，在克里米亚边境附近，泽伦斯基穿着军装，与坦克和直升机一起进行演习。而居住在当地的居民则表示，不相信普京真的会派军队进入乌克兰。

居民Boris Cherepenko说：「我不相信俄罗斯会攻击我们。」在基辅的民众，则表示不确定俄罗斯会不会采取任何行动，像是会是针对乌克兰的经济、或是军事行动，还是根本不会发生。

一名妇女Alona Buznitskaya高举牌子称「我爱乌克兰」，她说：「你应该随时为一切做好准备，这样你就没有什么好怕的了。」

观看视频 02:52 生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常

美国国家安全顾问沙利文周日（13日）在美国有线电视新闻网（CNN）上发出严正警告，称美国认为俄罗斯可能在本周入侵乌克兰，但仍希望能通过外交手段解决问题。

沙利文11日曾呼吁旅居乌克兰的美国人离境，并说军事行动可能从空中轰炸开始，也可能会杀害平民。他在CNN指出，军事攻击可能会从导弹和炸弹攻击开始，并说：「无辜的平民受害，不管他们的国籍如何。随后，地面部队将跨越乌克兰边境进行攻击。同样，无辜的平民可能陷入交火之中，或被困在他们无法离开的地方。」

德总理访乌俄

德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）周一（14日）将飞往基辅，与泽伦斯基会面，并于周二（15日）在莫斯科与普京会面。肖尔茨周日敦促莫斯科缓和与乌克兰的对峙局势，并警告若俄罗斯入侵其邻国，将「立即」面临制裁。

肖尔茨说：「如果俄罗斯对乌克兰发动军事侵略，威胁到乌克兰的领土完整和主权，我们将实施准备好的严厉制裁，我们可以与我们在北约和欧洲的盟友一起立即付诸实施。」

根据一位德国消息人士称，柏林并不期待这些会谈有「具体结果」。该消息人士告诉路透社，总理将明确表示西方是团结的，任何侵略行为都将促使对俄罗斯进行「痛苦的、相当大的制裁」。

肖尔茨并未谈及制裁的具体细节，但美国和欧盟此前已警告，针对俄罗斯银行进行制裁的可能。另外，北溪2号天然气管道也可能被搁置，该管道正在等待德国监管部门的批准，将俄罗斯的天然气从波罗的海海底输送到欧洲。

肖尔茨是在前往基辅和莫斯科进行会谈的前夕发表这段谈话。根据《明镜》周刊11日援引情报来源报道称，在乌克兰附近拥有超过10万军队的俄罗斯军队可能在周三（16日）入侵。

另外，英国政府发言人周日（13日）则表示，由于俄罗斯入侵的威胁不断增加，英国正在制定对乌克兰的军事支持和经济援助方案。

该发言人称，英国首相约翰逊正在与盟国合作，即将制定有关支持乌克兰的一系列计划，预计几天后宣布。 「英国首相将继续与我们的盟友一起努力，以缓解局势和开展外交活动，」该发言人补充。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



（美联社、路透社、德联社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。