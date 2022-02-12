乌克兰危机升温：俄军再增兵 德警告制裁俄国

美国称本周俄罗斯将可能入侵乌克兰，并持续呼吁公民离开乌克兰。德国肖尔茨总理预计周一、周二访问基辅和莫斯科，期盼能当地情势能够缓和。
（德国之声中文网）乌克兰与俄罗斯情势紧张，已有部分航空公司取消前往乌克兰首都基辅的航班，美国警告说，俄罗斯军队可能在这几天入侵乌克兰，并指出俄罗斯在乌克兰边境的驻军人数增加。
拜登和普京周六（12日）通过电话交谈了约莫一个小时，据美国政府消息人士说，这次电话并没有从根本上改变过去几周的态势。
白宫表示，双方同意继续推进威吓及外交手段，以试图避免俄罗斯军事进攻乌克兰。根据美国和欧洲最近几天的情报，俄国考虑16日对乌克兰发动攻击，不过对此，美国国防部发言人柯比则称无法证实。
莫斯科的军队正在乌克兰的北部、东部和南部集结，以进行克里姆林宫坚称的军事演习。白宫强调，他们并不知道俄罗斯总统普京是否已经作出发动入侵与否的最终决定。
一名不具名的美国官员估计，目前驻扎在乌克兰边境附近的俄罗斯军队数量超过了13万人，高于美国前几周公布的的10多万人。
乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）持续敦促人们冷静，他担心人们的恐慌会破坏乌克兰的经济。不过，他与他的文职和军事领导人也在准备防御措施，争取并接受来自美国和其他国家的武器。
上周末，在克里米亚边境附近，泽伦斯基穿着军装，与坦克和直升机一起进行演习。而居住在当地的居民则表示，不相信普京真的会派军队进入乌克兰。
居民Boris Cherepenko说：「我不相信俄罗斯会攻击我们。」在基辅的民众，则表示不确定俄罗斯会不会采取任何行动，像是会是针对乌克兰的经济、或是军事行动，还是根本不会发生。
一名妇女Alona Buznitskaya高举牌子称「我爱乌克兰」，她说：「你应该随时为一切做好准备，这样你就没有什么好怕的了。」
美国国家安全顾问沙利文周日（13日）在美国有线电视新闻网（CNN）上发出严正警告，称美国认为俄罗斯可能在本周入侵乌克兰，但仍希望能通过外交手段解决问题。
沙利文11日曾呼吁旅居乌克兰的美国人离境，并说军事行动可能从空中轰炸开始，也可能会杀害平民。他在CNN指出，军事攻击可能会从导弹和炸弹攻击开始，并说：「无辜的平民受害，不管他们的国籍如何。随后，地面部队将跨越乌克兰边境进行攻击。同样，无辜的平民可能陷入交火之中，或被困在他们无法离开的地方。」
德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）周一（14日）将飞往基辅，与泽伦斯基会面，并于周二（15日）在莫斯科与普京会面。肖尔茨周日敦促莫斯科缓和与乌克兰的对峙局势，并警告若俄罗斯入侵其邻国，将「立即」面临制裁。
肖尔茨说：「如果俄罗斯对乌克兰发动军事侵略，威胁到乌克兰的领土完整和主权，我们将实施准备好的严厉制裁，我们可以与我们在北约和欧洲的盟友一起立即付诸实施。」
根据一位德国消息人士称，柏林并不期待这些会谈有「具体结果」。该消息人士告诉路透社，总理将明确表示西方是团结的，任何侵略行为都将促使对俄罗斯进行「痛苦的、相当大的制裁」。
肖尔茨并未谈及制裁的具体细节，但美国和欧盟此前已警告，针对俄罗斯银行进行制裁的可能。另外，北溪2号天然气管道也可能被搁置，该管道正在等待德国监管部门的批准，将俄罗斯的天然气从波罗的海海底输送到欧洲。
肖尔茨是在前往基辅和莫斯科进行会谈的前夕发表这段谈话。根据《明镜》周刊11日援引情报来源报道称，在乌克兰附近拥有超过10万军队的俄罗斯军队可能在周三（16日）入侵。
另外，英国政府发言人周日（13日）则表示，由于俄罗斯入侵的威胁不断增加，英国正在制定对乌克兰的军事支持和经济援助方案。
该发言人称，英国首相约翰逊正在与盟国合作，即将制定有关支持乌克兰的一系列计划，预计几天后宣布。 「英国首相将继续与我们的盟友一起努力，以缓解局势和开展外交活动，」该发言人补充。
（美联社、路透社、德联社、法新社）
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一个电话接着一个电话，面对集结在乌克兰边境的俄罗斯部队，美欧最高层正在进行外交努力。不过，与普京的电话会谈并没有带来多少进展。德国总理肖尔茨即将启程前往乌克兰和俄罗斯，进行新一轮的面谈。澳大利亚总理莫里森则呼吁中国不要对乌克兰危机保持静默、为基辅发声。
美国方面的情报显示，俄罗斯可能打算在北京冬奥会结束前攻击乌克兰。此前，美国总统拜登已经敦促乌克兰境内的美国公民“立即离境”，警告当地情势可能很快遽变。德国等国也呼吁国民离开乌克兰。鉴于紧张局势飙升，拜登将在周六与普京通电话。