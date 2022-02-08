乌克兰危机：北约东南欧国家态度不同

（德国之声中文网）随着乌克兰危机日趋紧张，北约内部在如何对待俄罗斯问题上的立场分歧也变得日益明显。德国外交政策基金会的梅斯特（ Stefan Meister）对德国之声表示："美英两国主张对俄罗斯采取强硬立场，以形成威慑态势，德国、法国和意大利一再强调开展双边对话的重要性，而保加利亚、匈牙利和斯洛伐克等国则不想介入纠纷，更不愿派遣军队。"梅斯特表示，在北约内部不同势力当中，德国通常总是扮演居中调停的角色，但在当前的乌克兰危机中，由于德国缺乏强有力的领袖人物，因此也无力去充当联络各方的角色。

梅斯特说：除此之外，民粹主义、特朗普和英国退欧等因素，也削弱了西方阵营的力量。而俄罗斯总统普京也正是利用这一点，希望在欧洲建立起没有美国参与的新安全秩序。" 这一大背景恰恰赋予了东南欧北约成员国前所未有过的重要角色。

克罗地亚：一旦开战，立即撤兵？

而在这些东南欧国家中，一些就乌克兰问题的表态往往令人大跌眼镜。今年一月，克罗地亚总统米兰诺维奇（ Zoran Milanovic）的一番言论就曾引发广泛争议。他说："一旦局势升级，我们会立即撤回全部军队。"但他并没有进一步说明，撤军一说具体是指什么，毕竟克罗地亚在乌克兰没有派驻一兵一卒。作为欧盟及北约成员国的克罗地亚政府立即出面澄清，该国外交部长拉德曼（Gordan Grlic Radman）表示："总统的表态并不代表克罗地亚，只代表他个人，我们现在是、今后仍将是北约的忠实成员国。"

克罗地亚总统此番表态最令人不解的地方在于，无论是北约、美国，还是乌克兰，都不曾要求过克罗地亚军事介入当前的危机。艾伯特基金会驻维也纳办事处的米拉彻奇（ Filip Milacic）对德国之声表示："米兰诺维奇说这番话，完全是出于内政需要，要从总统总理长年权斗的大背景去看。"米拉彻奇表示，克罗地亚总统近来好像打起了民族主义牌，他开始称波黑塞族领袖杜迪克是"伙伴"，希望能够在俄罗斯的帮助下，实现克罗地亚民族主义者和波黑重新划界的梦想。

保加利亚的亲俄势力不容小觑

二月一日，俄罗斯驻保加利亚大使米特罗发诺娃（Eleonora Mitrofanowa）在一次电视访谈节目中阐明了俄罗斯对北约的要求：北约军队必须撤回至1997年之前的成员国边境之内。也就是说，北约也应从罗马尼亚和保加利亚撤出其军队和基地。这位大使表示，罗马尼亚和保加利亚可以继续保留北约成员国的名义，但仅限于名义而已。

保加利亚国防部长亚内夫（Stefan Janew）显然是赞同这一主张的。2021年，他就曾在脸书发文反对北约在保加利亚派驻军队。今年一月的一次议会听证活动期间，亚内夫表示："我们不能继续根据外国报刊来做各种推测了。我们要爱保加利亚，要以保加利亚的民族利益为上。"他表示，如果要在保加利亚派驻北约军队，那也只能是保加利亚军队。

亚内夫强调"民族利益"同保加利亚国内民族主义势力重新抬头不无关系。俄罗斯驻保加利亚大使米特罗发诺娃对此也非常清楚。她曾说过："俄罗斯在保加利亚的影响力很大，因为我们有共同的历史。这就是我们最重要的院外游说团体，是我们维护双边关系的重要倡导者。"

罗马尼亚六成民众欢迎北约驻军

罗马尼亚的情况则和保加利亚大为不同。同德国和波兰一样，罗马尼亚境内目前也已增派了美国和北约军队。民调机构 INSCOP一项问卷调查显示，同美国、俄罗斯、中国和德国等国家相比，北约及欧盟等国际机构在罗马尼亚享有极高的信任度。布加勒斯特智库专家集团（ Expert Group）的政治学者伊奥尼塔（ Sorin Ionita）表示："北约军队在罗马尼亚不仅受到欢迎，而且也为政府赢得了政治资本。即便是民族主义势力也不敢对此表达反对意见。"

布达佩斯："普京的猎犬"

同罗马尼亚一样，匈牙利也同乌克兰直接接壤，因此是否派驻北约军队的问题也就显得极为敏感。多年以来，匈牙利总理欧尔班一直同俄罗斯保持着"特殊关系"。欧尔班从不隐瞒他对普京的崇拜。由于欧尔班反对对俄制裁的态度异常坚定，使他赢得了"普京猎犬"的绰号。

2022年2月初，欧尔班前往莫斯科开始了他口中的"和平使命"。而事实上，他访俄的主要目的是要以低于市场价的价格获得俄罗斯天然气供应，并邀请俄罗斯参与匈牙利的帕克斯核电站项目。有鉴于此，匈牙利极力避免就是否参与北约使命的问题展开讨论。

安卡拉谨慎地寻求平衡

作为战略意义重大的北约成员国，土耳其同俄罗斯的关系极为复杂。在叙利亚内战中，普京和埃尔多安是合作关系，在利比亚，双方又分别对不同的武装力量提供支持。此前，土耳其因购买俄制S400地对空导弹，引起其他北约伙伴强烈不满，现在，土耳其却又向乌克兰提供了军用无人机。除此之外，同德国、匈牙利和保加利亚一样，土耳其也离不开俄罗斯的天然气和原油。

欧洲外交关系协会的艾丁塔斯巴什（ Asli Aydintasbas）对德国之声表示："对安卡拉来说，这是一次寻找平衡的艰难尝试"：一方面，埃尔多安同乌克兰有特殊关系，因此会对乌克兰和北约提供支持。但另一方面，他也不想得罪普京，以免后者切断对土耳其的天然气供应，或者在叙利亚做出对土耳其不利的举动。"

北约在中东欧军事部署示意图

英国东欧问题专家雅什（ Timothy Garton Ash）前不久在《卫报》撰文指出："同西方不同的是，俄罗斯非常清楚他们要在东欧达到怎样的目的：他们要恢复1991年之前在东欧的权益和影响力。"为此目的，克里姆林宫一直以廉价天然气和民族主义思潮作为其争取东南欧的利器。米拉彻奇对德国之声表示："俄罗斯给西巴尔干半岛民族主义精英们的承诺，正是西方不能给也不应该给的承诺，那就是重新划定该地区的边界。"

然而，柏林外交政策基金会的梅斯特也表示，廉价天然气以及成员国之间的意见分歧，并不足以分化北约。他说："作为西方领袖，美国仍有能力贯彻自己的意志。在形成威慑的问题上，北约各国的立场基本是一致的，即便一些小成员国会做出离经叛道的小动作，但对于必要情况下进行集体防御的大原则，各方都不会提出质疑。"

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