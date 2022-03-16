乌克兰南部俄占区的人们怎样了？

（德国之声中文网）"我们不会放弃，我们是乌克兰的一部分！" 这就是人们现在每天在赫尔松地区的广场和街道上喊出的声音。自俄罗斯对乌克兰发动战争的第一天起，它实际上一直处于俄罗斯的占领之下。赫尔松、新卡霍夫卡、卡霍夫卡、霍拉普利斯坦、斯卡多夫斯克、奥列什基、赫尼切克、新托罗伊兹克和查普林卡的人们正在和平抗议俄罗斯士兵的存在。乌克兰人告诉他们，没有人邀请俄罗斯人，他们应该直接离开。

"昨天我们又进行了一次集会。来了5000多人，都拿着蓝色和黄色的旗子。"奥列什基市市长耶夫亨-雷什丘克（Jewhen Ryschtschuk）说："人们唱着国歌，签署了给美国总统和欧洲国家元首的呼吁书，要求他们关闭乌克兰的空域。"

在赫尔松举行的反对俄罗斯占领者的抗议集会

与乌克兰其他地区隔绝

所有这些城镇和村庄的情况都类似。它们都被俄罗斯军队包围着，俄罗斯军队大多不进入城镇中心 ，但控制着进出的道路。然而，在沿第聂伯河两岸延伸的新卡霍夫卡和那里的水电站，俄罗斯军队就在镇内。在所有地方，乌克兰国旗继续飘扬，地方当局也在处理当地民众的关切。

"我们有电，有煤气，有水，市政服务都在工作。人们和志愿者组织起来，组成协会，防止抢劫。与中央国家机关的联系只能通过电话。但他们现在怎么能帮助我们呢？物流方面有很大的问题"，斯卡多夫斯克市市长奥列克桑-雅科夫列夫（Oleksandr Jakowlew）说。"人们无法在邮局领取养老金，因为现金无法运达"。

斯卡多夫斯克距离与俄罗斯占领的克里米亚的行政边界30公里，距离赫尔松100公里。在这个镇上没有战斗。俄罗斯发动袭击后的头几个小时，它就被俄军围困。雅科夫列夫说，俄罗斯人立即在各地设立了检查站。"人们被放行，但汽车和证件被检查。民用车辆也受到攻击，并有人员伤亡"，这位市长说。昨天有一辆救护车遭到枪击，但没有人员伤亡。3月9日上午，俄罗斯装甲车直接开进镇子，在市政厅前驻扎，但没有做其他事情。

"到底应该和谁谈呢？"

市长们说，俄罗斯军方不与他们联系，也没有提出任何要求。他们怀疑，士兵们自己也不知道该如何处理被占领土。他们说，在任何情况下，他们都没有像俄罗斯最高领导人想象的那样，受到居民的鲜花欢迎。

赫尔松街道上的一辆坦克

新卡霍夫卡市市长沃洛季米尔-科瓦连科（Wolodymyr Kowalenko）目前正在市政大楼内。在这里，俄国人会设立他们的指挥中心。他们任命了一位镇长，后者实行了宵禁。"该镇在俄罗斯军队的控制之下。我确保生活以某种方式继续下去"，科瓦连科说。据他介绍，与占领者的联系只通过他的副手进行--而且只在需要解决问题时进行，例如穿越由俄罗斯士兵控制的电厂大坝的道路。科瓦连科说，他还试图让食物能运送到住宅区。

其他市长与占领者完全没有联系，包括奥列什基市的负责人雷什丘克。他说，在连接他的城镇和赫尔松第聂伯河上的一座桥上，有一百多名死亡的平民和乌克兰士兵。那里曾发生过激烈的战斗。甚至连牧师和志愿者都不被允许收回尸体。"没有人可以说话。把守检查站的人在不断变化。到底应该和谁来谈判呢？"雷什丘克抱怨道。

供应可持续十天

由于该地区是农业地区，当地人仍能获得基本的食品供应。周边地区的农民也提供了帮助。他们把蔬菜和肉类带到城市，修理不再工作的磨坊，为面包店提供面粉和油。

但是在燃料和药品方面，特别是对癌症患者来说，情况看起来很糟糕。"仓库里的食物仍然足够十天使用。目前，药品、燃料和润滑油的问题更大，没有任何供应。这些将再持续一到两天"，科瓦连科市长说。

所有这些市长都为市政车辆和救护车留出了燃料储备。当这些东西用完时，城镇和村庄的生活可能会完全瘫痪。没有人知道届时事态会如何发展。

支持乌克兰的情绪和未解答的问题

如今，乌克兰的很多地区不存在移动电话信号覆盖。虽然乌克兰公共电视台在赫尔松的发射桅杆被俄罗斯士兵占领，但该地区仍能接受乌克兰电视台的节目。然而，许多人也有卫星天线，其他人则通过互联网获取信息。

"人们非常支持乌克兰。来自赫尼切斯克的活动家安东（姓名已被更改）说："在俄罗斯电视台的摄像机前上演的这场分发俄罗斯人道主义援助物资的演出，在这里对人民不起作用。有数千人参加的亲乌克兰集会将表明，俄罗斯人是不受欢迎的。"

"俄罗斯士兵告诉我们，他们应该不是作为征服者来的。但与此同时，他们威胁说，如果受到挑衅，他们将把城市夷为平地"，安东如是说。据称，该地区的许多居民想知道为什么赫尔松地区的这么大一部分不战而屈。但他们希望乌克兰会很快恢复对其领土的控制。

同时，根据乌克兰武装部队总参谋部的说法，俄罗斯国民警卫队的部队已经被部署到该地区。据乌克兰方面称，3月9日，有400多名乌克兰公民在该地区被他们拘留。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。