乌克兰十大军事援助国

（德国之声中文网）自俄罗斯于2022年2月全面入侵乌克兰以后，两年多时间过去了，乌克兰军队仍然受到俄罗斯步兵、炮兵和空军的攻击，尤其是在东部和南部战线。如果没有其他国家的军事援助，乌克兰将无法应付这个庞大邻居的侵略，因此乌克兰始终呼吁盟国提供更多弹药和防空系统。

哪些国家对乌克兰的支持最多？基尔世界经济研究所（IFW）列出并量化了已承诺和移交给乌克兰的人道主义、财政和军事援助（其中包括武器、弹药和装备），并提供定期报告。

美国

美国承诺并给予了乌克兰最多的军事援助，以帮助乌克兰抗击俄罗斯。据IFW统计，自2022年2月以来，美国总统拜登的政府已承诺向乌克兰提供相当于420多亿欧元（447亿美元）的军事援助。

但目前，美国国会批准的援助资金已经耗尽，共和党人数月来一直在阻止向乌克兰提供价值相当于550亿欧元的新援助计划。该计划于上周末刚刚通过美国众议院，参院新一轮投票同意已是定局。

德国

德国迄今已向乌克兰提供了177亿欧元的军事援助。就在上周末，德国政府承诺提供第三套爱国者导弹系统，以加强乌克兰的防空能力。乌克兰总统泽连斯基曾批评过德国在提供援助方面的拖延，他已明确向德国政府表示感谢。

英国

英国最近宣布追加相当于29亿欧元的军事援助，使其军事援助承诺总额达到91亿欧元。根据IFW的数据，英国已经提供了相当于48亿欧元的援助。

丹麦

按其国内生产总值（GDP）的比例计算，丹麦是乌克兰最大的军事援助捐助国之一。自2023年11月以来，这个小国的认捐额增加了35亿欧元。在其已承诺的84亿欧元军事援助中，至少有45亿欧元已经拨付。

欧盟

除各成员国提供的双边支持外，欧盟还拥有自己的预算外融资工具：欧洲和平机制（EFF），用于向乌克兰提供军事援助。

欧盟早已承诺提供价值56亿欧元的武器、弹药和装备。3月中旬，经过几个月的辩论，欧盟成员国同意再提供至少50亿欧元。



德国政府承诺向乌克兰提更多爱国者导弹系统

荷兰

荷兰承诺向乌克兰提供44.4亿欧元的军事援助。3月初，荷兰首相吕特和乌克兰总统泽连斯基签署了一项安全协议，其中为2024年预留了20亿欧元的军事援助。

挪威

与丹麦类似，挪威也承诺向乌克兰提供相当多的援助（按其国内生产总值比例计算）。作为“南森支持乌克兰计划”的一部分，挪威正在实施一项多年期战略，其中包括人道主义和军事援助。这个欧洲最北端的国家已承诺向乌克兰提供总额达38亿欧元的人道主义援助，其中10亿欧元已经拨付。

波兰

波兰与俄罗斯和乌克兰接壤，是基辅的亲密盟友，已承诺向基辅提供约30亿欧元的军事援助。波兰也已成为西方向乌克兰移交军事援助的重要后勤枢纽。

加拿大

加拿大也与乌克兰签署了安全协议，并承诺在今年年底前提供超过20亿欧元的军事援助。今年，加乌两国在俄罗斯全面入侵乌克兰两周年之际签署了该协议。

瑞典

瑞典也承诺向乌克兰提供价值超过20亿欧元的军事援助。这些援助最初主要是防护装备，现在则包括坦克和现代化武器系统。

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