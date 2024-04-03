乌克兰加入北约 只是时间问题？

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）本周三（4月3日）表示，北约必须在更长的时间内向乌克兰提供更系统的军事支持。他还表示，基辅加入北约“不是是否加入，而是何时加入”的问题。在布鲁塞尔举行为期两天的北约外长峰会上，斯托尔滕贝格发表了这番讲话。

重中之重——乌克兰

有多名外交人士透露，这位北约秘书长建议制定一项价值1000亿欧元的军援乌克兰五年计划。斯托尔滕贝格拒绝就此置评。一般认为，本周三（4月3日）开始的外长会议上，各方将就斯托尔滕贝格提出的建议展开讨论，以便在今年七月美国举行的北约峰会之前，完成一揽子计划的制定。德国外交部发言人证实，提议在外长会议期间讨论，并得到了北约成员国拉脱维亚和波兰外长的支持，这两个国家是俄罗斯的邻国。 英国外交大臣卡梅伦也表达了支持的态度，他在抵达会议现场时表示：“对于英国和北约来说，承诺将GDP的2%为乌克兰提供军备和支持至关重要。”

在这次会议之前，斯托尔滕贝格也指出，俄罗斯入侵乌克兰表明，北约的安全关切是“全球性的，而非地区性的”。他说:“俄罗斯在亚洲的盟友对其继续战争至关重要……中国正在支持俄罗斯的战时经济。作为回报，莫斯科将自己的未来抵押给了北京。朝鲜和伊朗正在提供大量武器和弹药，作为回报，平壤和德黑兰将获得俄罗斯的技术和物资，帮助它们发展核能：“这对地区和全球安全都有影响。世界各地志同道合的国家需要团结起来，捍卫以法治而非武力主宰的全球秩序。”

预计各国外长还将在会上讨论接替斯托尔滕贝格的人选。据报道，即将卸任的荷兰首相吕特（Mark Rutte）得到了90%成员国的支持。不过匈牙利表示反对，罗马尼亚总统·约翰尼斯（Klaus Iohannis）也出人意料地宣布角逐下届北约秘书长一职。

周四（4月4日）将举行北约成立75周年的纪念仪式。二战后，北约在1949年成立，当时只有12个成员国，如今已扩大至32个成员国。

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（德新社，路透社等）

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