 乌克兰前球星季莫什丘克不对战争表态遭狠批 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2022

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乌克兰前球星季莫什丘克不对战争表态遭狠批

乌克兰足球协会道德和公平竞赛委员会建议，剥夺前国家队队长季莫什丘克教练执照以及他所获得过的所有国家国家奖项和荣誉称号，理由是他对俄罗斯入侵乌克兰保持沉默并继续效力于俄罗斯圣彼得堡泽尼特俱乐部。

乌克兰足球协会道德和公平竞赛委员会发表声明称，“自俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰国家队前队长季莫什丘克在这方面不但没有发表任何公开声明，而且也没有停止与侵略者俱乐部的合作。”

乌克兰足球协会道德和公平竞赛委员会发表声明称，“自俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰国家队前队长季莫什丘克在这方面不但没有发表任何公开声明，而且也没有停止与侵略者俱乐部的合作。”

（德国之声中文网）现年42岁的阿纳托利·季莫什丘克（Anatoliy Tymoshchuk）在乌克兰家喻户晓，迄今，他是该国参加国际比赛出场次数最多的球员，在2000-2016年期间总共踢过144场比赛，成绩卓著。他曾助力乌克兰顿涅茨克矿工足球俱乐部和俄罗斯圣彼得堡泽尼特俱乐部赢得过联赛冠军。2013年效力德国拜仁慕尼黑球队时，球队赢得了三冠王。

目前他在俄罗斯圣彼得堡泽尼特俱乐部担任助理教练。俄罗斯入侵乌克兰后，季莫什丘克一直保持缄默，对战争不表态。

路透社给他和他目前效力的俱乐部发去问询也都没有回复。

俄罗斯入侵乌克兰也引发了体育界的一系列抗议与制裁行动。乌克兰很多运动员纷纷站出来谴责俄罗斯的入侵，并且表达了他们对乌军的支持。

乌克兰足球协会道德和公平竞赛委员会发表声明称，“自俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰国家队前队长季莫什丘克在这方面不但没有发表任何公开声明，而且也没有停止与侵略者俱乐部的合作。”

“同样是他曾效力的拜仁慕尼黑俱乐部发表声明并采取支持乌克兰的行动的时候，季莫什丘克却继续保持沉默。”

乌克兰足球协会道德和公平竞赛委员会建议乌克兰足协剥夺季莫什丘克的教练执照以及他所获得过的所有国家奖项和荣誉称号，该委员会还建议将他彻底排除出乌克兰国家队名册。

（路透社）

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