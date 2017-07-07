 乌克兰前总统亚努科维奇获刑13年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2019

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时政风云

乌克兰前总统亚努科维奇获刑13年

2014年，乌克兰前总统亚努科维奇被迫下台后出走俄罗斯。鉴于俄乌两国关系不断紧张化，对于基辅来说，审判亚努科维奇已经成为刻不容缓的事情。

Janukowitsch PK in Rostow 28.02.2014 (Reuters)

2014年2月，亚努科维奇出逃后，在俄罗斯城市罗斯托夫。

（德国之声中文网）基辅一家法庭周四（1月24日）以叛国罪判处亚努科维奇13年有期徒刑。据乌克兰媒体报道，法官认为，有证据显示，亚努科维奇协助俄罗斯对乌克兰发动进攻，并在被罢黜之后，帮助俄罗斯吞并了克里米亚半岛。

2010年2月，亚努科维奇在大选中击败了亲西方的候选人季莫申科（Julia Timoschenko）当选乌克兰总统。2014年2月，基辅独立广场示威活动演变成暴力冲突，造成近百人丧生后，亚努科维奇出逃俄罗斯。稍后，乌克兰议会宣布罢免其总统职务。亲西方的乌克兰政府一直在敦促莫斯科遣返亚努科维奇，但迄今为止遭到俄方的拒绝。

Ukraine Urteilsverkündung gegen den ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch wegen Hochverrats (Getty Images/AFP/G. Savilov)

本次庭审的三位法官

针对亚努科维奇的法庭审理2017年5月就已开始。亚努科维奇以视频方式从其俄罗斯流亡地点参与了庭审。他的律师认为，这是一场出于政治目的的法庭审理。审理过程中，50多名位居高位的证人接受问讯，其中包括现任总统波罗申科以及前总理亚采尼克。本次法庭的判决并非终审判决。这是乌克兰首次对一名前国家最高领导人展开法庭审理。

 

达扬 / 苗子 （德新社，美联社）

 

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