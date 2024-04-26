乌克兰农业部长涉嫌贪污被捕并获保释

乌克兰农业部长索尔斯基周五（4月25日）被捕之后获得保释。他被指控参与非法收购价值约700万美元的国有土地。

（德国之声中文网）乌克兰农业部长索尔斯基（Mykola Solsky）周五（4月25日）获得保释，等待对其参与非法收购价值约700万美元的国有土地腐败指控进行调查。

索尔斯基否认了这些指控。这些指控涉及他在2022年3月开始担任农业部长之前的2017-2021年的作为。他于周五被拘捕，但在支付了7570万格里夫尼亚（约合190万美元）保释金之后获释。

索尔斯基于周四递交了辞呈。从理论上说，在议会审查他的请求之前，他仍可留任。他是泽连斯基政府第一位成为贪污案嫌疑人的部长。检察官在周四的法庭听证会上表示，如果指控得以证实，索尔斯基可被判处最高12年监禁。

现年44岁的索尔斯基是乌克兰努力维持其谷物生产的核心人物。俄罗斯的全面入侵封锁了黑海出口通道，农田里布满地雷，大量耕地荒芜。

基辅已申请加入欧盟，以便将该国巨大的谷物产业纳入目前有27个成员国的欧盟版图。

检察官称，索尔斯基是一个由12名官员和商人组成的集团的成员，他们企图从两家国有企业非法征用土地，涉嫌犯罪的金额达到2.91亿格里夫纳（约合735万美元）。检察官还说，该团伙试图非法转让价值1.9亿格里夫纳的其他土地，但在调查开始后收手了。

索尔斯基在2017年成为律师，2019年当选议员，并成为议会农业政策委员会的负责人。

检察官说，此案牵涉将土地转让给退伍军人，条件是他们将土地租给一些私人公司，而土地的原始所有权证书已被销毁。

索尔斯基在周四的听证会上否认他从任何此类计划中获益。

泽连斯基一直试图对腐败采取零容忍政策。去年乌克兰国防部受到贪污指控后，他撤换了国防部长。乌克兰政府实施了改革，以消除针对国有企业的贪污企图，提高透明度，并引入更多数字化政府服务。



（路透社）



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