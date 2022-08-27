 乌克兰军方称南部反攻已经开始 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2022

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乌克兰军方称南部反攻已经开始

乌克兰南方战区宣布，早已预告的对乌南部地区俄军的反攻已经启动。 俄罗斯计划在远东进行有中国和印度参加的军演。

乌军反攻被俄军占领的赫尔松市

乌军反攻被俄军占领的赫尔松市

（德国之声中文网）南部战区司令部周一（8月29日）宣布，攻势为多方向，其中包括大城市赫尔松（ Cherson ）地区，平民被呼吁撤离战区。人们预期乌克兰在南部俄军占领区发动反攻已逾两个月。 

 乌南方战区司令部发言人胡梅纽克（ Natalia Humenjuk ）称，对俄军补给线发动的攻势 "无疑削弱了敌人"，一星期来，有10个俄罗斯弹药库被击中。她不愿透露攻势的更多细节，但指出，在南部的俄军部队 "相当强大"，得到长期组建。俄军目前控制了乌克兰约20%领土。数星期来，俄军持续在乌东部和南部黑海沿岸地区集结。 

俄罗斯周四开始东部军演

俄罗斯侵略乌克兰战争方兴未艾之际，5万多人将参加计划本周举行的俄罗斯大规模军演。俄国防部周一上午在莫斯科宣布，"东方2022"（ Vostok 2022）演习中将动用5000件武器和军事装备，及140架飞机和60艘舰船。 

演习定于周四启动，下周三结束，在东西伯利亚、远东及日本海举行。据报道，来自国外的士兵业已抵达俄东部一演习区，参演国包括白俄罗斯和其它前苏联加盟共和国、以及中国和印度。 

俄方称，演习旨在确保俄及其盟友的军事安全。"东方2022"是俄罗斯最大军事演习之一。在2018年举行的迄今最大规模的一次演习中 ，有近30万名俄军、以及蒙古和中国军人参加。

（德新社）

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