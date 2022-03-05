 乌克兰再尝试开通人道主义通道 英敦促中印发声 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2022

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时政风云

乌克兰再尝试开通人道主义通道 英敦促中印发声

周日，乌克兰马里乌波尔市再次尝试开始人道主义走廊疏散民众，前一天的人道主义走廊的疏散行动失败，俄乌互指对方破坏协议。乌总统泽连斯基呼吁民众进行抵抗。与此同时，英国副首相拉布喊话中印，希望两国对俄施压。韩国宣布针对白俄罗斯实施出口管制。

Ukraine-Russland Krieg Angriff auf Mariupol

无国界医生形容马里乌波尔的局势是“灾难性的”

（德国之声中文网）乌克兰港口城市马里乌波尔（Mariupol）周日当地时间中午12点至晚间21点再次尝试暂时停火，为居民开放人道主义走廊。这座被俄军包围的城市通过社交媒体表示，已与俄方就此达成协议。

援助组织无国界医生（MSF）形容马里乌波尔的局势是“灾难性的”。该组织行动总监利戈索（Laurent Ligozat）指出，情况 “一天比一天糟糕”，通过人道主义通道疏散民众 "至关重要"。周六开设人道主义走廊的疏散行动失败。俄乌双方互相指责对方破坏协议。

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德国内政部长菲泽尔(Nancy Faeser)说，国籍不会在收容逃离乌克兰难民的决定中起到作用。目前已经超过一百万人从乌克兰逃往欧洲邻国。

普京侵略乌克兰的战争目前已经进入了第二个阶段。全世界都在关注着，有什么神通能把这场战争阻止住。不免有的国家就想起了中国。政治学者张俊华就这个问题，与读者分享一些思考。

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。

世卫组织（WHO)总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周日在推特上表示，WHO确认多起针对乌克兰医疗机构的袭击，造成人员死伤。他还补充说，该组织目前正在核实其他几起类似事件。他谴责对医疗设备和医疗工作人员的攻击，表示这违反了医疗中立，也违反了国际人道法。

与此同时，双方在乌克兰其他地方继续激战。乌克兰军方表示，他们与俄军在南部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)附近交手。俄罗斯指出，他们已经用远程武器摧毁了乌克兰的斯达科斯坦尼夫(Starokostiantyniv）空军基地，该消息尚未得到证实。

乌克兰武装部队总参谋部称，迄今为止俄罗斯士兵的死亡人数达到1.1万人。德国之声无法对此进行核实。俄方本周三称迄今俄军伤亡人数不到500人。

“我们必须战斗”

乌克兰总统泽连斯基呼吁民众进行抵抗，将俄罗斯军队赶出乌克兰。他在周六晚间发布的视频中说“我们必须出去！一有机会，我们必须战斗！“在刻颂市（Cherson）、别尔江斯克(Berdjansk),乌克兰人应该 "把邪恶赶出我们的城市"。泽连斯基再次和美国总统拜登通了电话，他在推特上表示，这次谈话涉及"安全问题、对乌克兰的财政支持和继续对俄罗斯的制裁"。白宫表示，拜登在通话中强调美国及其盟友“为增加俄罗斯的入侵成本”而采取措施。

观看视频 02:00

遭西方制裁 俄罗斯命悬中国?

英国副首相多米尼克·拉布（Dominic Raab）周日接受天空新闻采访时表示，反对莫斯科入侵乌克兰的人，如果想让普京失败，就必须展示出“战略耐力“。他说：”我们和盟友的任务是确保普京在乌克兰失败，这将需要一些时间，恐怕需要数月，甚至几年的时间。“ 他还呼吁中国和印度对俄罗斯施加外交压力：“中国有责任，他们也必须战出来，中国是安理会常任理事国，印度也是，我们需要增加外交施压。”

韩国外交部本周日（3月6日）宣布了一项制裁。根据韩联社，韩国外交部以发言人的名义发表声明称，韩方认为白俄罗斯对俄罗斯入侵乌克兰提供实际支持，因此决定从当天起针对白俄罗斯实施出口管制。意大利奢侈品牌Prada周六发表声明表示，已经暂停其在俄罗斯的零售业务。德国运动品牌Puma也在同一天宣布暂时关闭在俄罗斯的所有门市。

 

（路透社，美联社，德新社等）

 

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