乌克兰内政部长坠机身亡

（德国之声中文网）据警方报告，现年42岁的乌克兰内政部长莫纳斯特尔斯基（Denys Monastyrskyj）在乌克兰首都基辅附近的一架直升机坠毁中死亡。内政部副部长叶宁（Jehwhenij Jenin）和一名国务秘书也在死者名单之列。根据警察局长克雷门科（Ihor Klymenko）公布的最新信息，总共有至少16人在位于布罗瓦里（Browary）的坠机事故中死亡，其中包括3名儿童。

坠机地点位于住宅区，靠近一个幼儿园。当局补充说，至少有29人受伤，包括15名儿童。在网上流传的坠机现场视频显示有大面积火灾，目前没有公布关于事故可能原因的相关信息。

事故现场

莫纳斯特尔斯的死亡是乌俄战争爆发以来乌克兰方面出现的最高阶官员损失。乌克兰总统办公室称，事发时，该直升机正在飞往一个“热点”途中。他的死亡是乌克兰政府受到的巨大打击，在战事情况下，内政部需要维护国内治安以及所有警力安排。乌克兰政府称，内政部的工作不会受到阻碍。

目前所有迹象均表明这场悲剧是一次事故。目击者说，因为停电，到处一片漆黑，辨认不清房屋，因此俄罗斯对乌克兰的轰炸导致了这次灾难。有乌克兰官员告诉媒体，境内直升机的飞行高度跟树林差不多，相当危险。也有目击者称，出事前，飞行员似乎在调整高度，避开一座高楼。

（德新社、法新社、美联社）

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