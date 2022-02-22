乌克兰全国进入紧急状态 歐盟對俄制裁即将生效

(德國之聲中文網)鉴于乌克兰东部局势出现的紧张升级，基辅政府周三（2月23日）宣布全国进入暂定为期一个月的紧急状态。据媒体报道，乌克兰警察在紧急状态下可以任意搜查行人以及车辆。该国议会尚未批准政府的这项决定，但通过改决定在意料之中。在东乌两个危机地区自2014年以来就一直实施着非常状态令。

乌克兰军方已开始征召预备役军人，泽连斯基总统周二以下达相关政令，军方也在一份声明中称，年龄在18岁至60岁的男子均在服役之列，规定的服役期限为一年。

法國外交部長勒德里昂 (Jean-Yves Le Drian)週二 (2月22日)證實，歐盟對俄羅斯的制裁已經得到高層外交官的一致同意。

目前擔任歐盟輪值主席國的法國22日表示，將徹夜完成必要的技術和法律檢查，並計劃在23日正式通過並在歐盟的官方刊物上公佈。

歐盟還在考慮針對整個俄羅斯經濟和寡頭實施新一輪制裁，採取更嚴厲的措施。

據了解，只有當俄羅斯將軍隊調過兩個分離共和國與烏克蘭政府之間的所謂「接觸線」時，這類制裁才會啟動。布魯塞爾的外交官表示，歐盟將把這視為對烏克蘭的入侵。

然而，歐盟迄今為止一直避免公開有關方案。勒德里昂說:「如果俄羅斯某天決定要更進一步， 我們還有其他制裁措施。」

歐盟委員會主席馮德萊恩在談到制裁時說：「我們今天的行動是對俄羅斯的侵略性行為的回應。」

她補充說：「如果俄羅斯繼續升級它所製造的這場危機，我們準備採取進一步的行動來回應。」她還強調，歐盟需要減少對俄羅斯的天然氣依賴。

歐盟表示，將挫敗俄羅斯國家和政府進入歐盟資本和金融市場及服務的能力，西方金融市場將停止俄羅斯債券的交易。數百名俄羅斯人將無法進入歐盟，其銀行帳戶將被凍結。此外，來自頓涅茨克和盧甘斯克與歐盟的貿易也將成為目標。

歐盟外交事務主管博雷爾 (Josep Borrell)說，歐盟這一系列的懲罰措施「將傷害到俄羅斯，而且傷害很大」。

歐盟外交事務主管博雷爾 (Josep Borrell)說，這些措施將針對投票贊成承認的351名立法者，以及27名威脅烏克蘭領土和主權的個人和實體。這些人包括來自俄羅斯商業、媒體和政治的人物，即博雷爾所說的「寡頭」。

一份制裁提案草案稱，所有參與烏克蘭「非法決定」的人都將成為制裁的個人目標。而資助俄羅斯軍隊和在這些領土上的其他行動的銀行也被包括在內。

這些措施現在將由布魯塞爾正式批准，作為歐盟對俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部兩個分離地區的回應。但目前普丁本人不在制裁名單上。

倫敦制裁普丁好友

英國22日對蒂姆琴科 (Gennady Timchenko)和其他兩名與普丁有密切聯繫的俄羅斯億萬富翁實施制裁。英國首相強森說，克里姆林宮正在為全面入侵烏克蘭打基礎，世界現在必須為普丁計劃的下一個階段做好準備。

他告訴議會，5家銀行:俄羅斯銀行、IS銀行、GenBank、Promsvyazbank和黑海銀行，以及3個人:蒂姆琴科、羅滕伯格兄弟(Igor and Boris Rotenberg)會受到制裁。

在5家目標銀行中，只有Promsvyazbank在俄羅斯中央銀行的系統性重要信貸機構名單上。而俄羅斯最大的兩家貸款機構Sberbank和VTB的股票在逃過英國的制裁後扭轉了稍早的損失，交易量上升。

美國財政部在2014年表示，俄羅斯銀行的股東包括普丁的核心圈子成員，而且羅騰伯格在普丁手下積累了大量財富。

針對這份名單，强森提到，蒂姆琴科是普京的親密盟友，羅滕伯格兄弟也是如此。英國政府則表示，蒂姆琴科是俄羅斯銀行的主要股東，該銀行在俄羅斯2014年吞併克里米亞後破壞烏克蘭的穩定方面發揮了作用。

有關聲明表示:「俄羅斯銀行在克里米亞被吞併後，透過整合金融系統，支持克里米亞併入俄羅斯聯邦。」

但這位保守黨首相沒有切斷俄羅斯最大的國有銀行、俄羅斯公司的資本或將把其他著名的所謂俄羅斯寡頭趕出英國。

反對黨工黨議員利亞姆-伯恩(Liam Byrne)說：「風險在於，今天的一記耳光並不能阻止什麼。 總理必須認識到，對普丁總統拔刀相助是行不通的。」前保守黨領袖史密斯 (Duncan Smith)也要求約翰遜在制裁裁問題上更進一步，並表示中國將仔細觀察西方的反應。

駐扎在基輔政府與分離力量控制區邊界的烏克蘭士兵

英法德步調一致

自1991年蘇聯解體以來，數以千億計的美元從俄羅斯流入倫敦和英國的海外領土，倫敦已成為俄羅斯和其他前蘇聯共和國的超級富豪們選擇的西方城市。强森說：「我們希望阻止俄羅斯公司以英鎊或實際上以美元籌集資金。」

一位不願透露姓名的西方官員說，英國還將限制俄羅斯進入主權債務市場及其清算交易的能力。

於此同時，强森對德國總理肖爾茨不顧歐洲對俄羅斯能源供應的依賴，決定停止北溪2號管道的做法表示敬意。

强森的發言人說，他後來與法國總統馬克宏交談，他們同意他們需要 「步調一致地針對為普京總統的侵略性做法提供資金的俄羅斯個人和實體」。

(德新社、法新社、路透社)

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