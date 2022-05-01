 乌克兰免除汽车进口税 边境排起长龙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2022

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时政风云

乌克兰免除汽车进口税 边境排起长龙

波兰-乌克兰的边界再次排起了汽车长龙——与开战之初，乌克兰民众驾车逃离的景象不同，这次他们则是开车返回乌克兰。基辅出台新法规，允许民众从国外购买私人用车，无需缴纳进口税。

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12.05.2022, Tokio - Charles Michel (l-r), Präsident des Europäischen Rates, Fumio Kishida, Premierminister von Japan, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, stehen vor einem gemeinsamen Gipfeltreffen zusammen.. +++ dpa-Bildfunk +++

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