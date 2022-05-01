乌克兰免除汽车进口税 边境排起长龙

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波兰-乌克兰的边界再次排起了汽车长龙——与开战之初，乌克兰民众驾车逃离的景象不同，这次他们则是开车返回乌克兰。基辅出台新法规，允许民众从国外购买私人用车，无需缴纳进口税。
在乌克兰战争背景下，欧洲，特别是德国如何面对中国和俄罗斯这样的专制国家以及本国在经济上对它们的依赖性？中俄是否形成了与西方对垒的阵营？
在乌克兰战争和印太形势趋于紧张的背景下，欧盟和日本将在政治和经济上更密切合作。在东京举行的日欧峰会上，安全议题占据了比以往更为显要的位置。
俄罗斯入侵乌克兰改变了世界的格局。《每日镜报》发表分析文章指出，西方对莫斯科采取制裁，经贸关系开始根据意识形态划分界限，这是前所未有的局面。而作为出口冠军的德国，又该如何审视自己对中国的经济依赖性？
欧盟外交政策高级代表博雷利在接受《金融时报》采访时表示，应考虑将冻结的俄罗斯外汇储备用于支付乌克兰的战后重建费用。在塔利班夺权之后，美国曾将冻结的阿富汗政府资产用于人道救援和恐怖主义受害者赔偿，因此如果欧盟采取类似措施也是“符合逻辑的”。
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