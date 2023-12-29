 乌克兰：俄罗斯发动开战以来最猛烈的炮火袭击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2023

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乌克兰：俄罗斯发动开战以来最猛烈的炮火袭击

昨夜及今天凌晨，乌克兰包括首都基辅在内多个城市受到俄罗斯的猛烈炮火袭击，伤亡惨重。此轮袭击打破近日来有关谈判及停火的传言。

这轮袭击造成16人死亡，近100人受伤

这轮袭击造成16人死亡，近100人受伤

（德国之声中文网）昨夜，俄罗斯向乌克兰多个城市发动猛烈的炮火袭击，包括首都基辅。

据乌克兰总检察长科斯汀（Andriy Kostin）在社媒上公布的消息，俄罗斯在夜间发动超过一百枚的导弹和无人机袭击，造成16人死亡，近100人受伤，其中包括两名6岁和8岁的儿童。

科斯汀写道，对这些战争罪行的刑事诉讼已经启动。俄罗斯政权再次证明其暴力和犯罪的本质

乌克兰外交部也发帖谴责俄军大规模的空袭行动，指出最近来自西方媒体有关和谈的报道与现实完全脱节："任何关于'停火'、'临时领土出让'、'疲劳战'等都无法阻止俄罗斯的侵略"。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）发贴表示，"我希望全世界都能听到乌克兰的爆炸声，包括那些正在辩论是否进一步支持乌克兰的首都、总部和议会，以及所有撰写'战争僵持'或者俄罗斯据称已准备好进行'谈判'的新闻编辑部。"

根据乌方消息，周四凌晨发生的导弹和无人机袭击是自俄罗斯入侵以来乌克兰遭受的最大规模的炮火袭击。乌克兰总统泽连斯基谴责俄罗斯的残暴行径时写道，今天，俄罗斯动用了几乎所有武器种类。

欧洲将继续支持乌克兰，无论时间多长

在欧洲方面，英国首相苏纳克呼吁继续同乌克兰站在一起，"需要多长时间，都会坚持"。他在X写道，不能让普京获胜。

欧盟安全与外交最高官员博雷利（Josep Borrell）也发出无论多久都会继续支持乌克兰的呼吁。他在社媒上写道，"欧盟会在2024年继续承担其义务 ，向乌克兰追加提供军需物资，抵御俄罗斯的侵略。乌克兰争取自由、反对暴君的战斗是共同的战斗。 "

 

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