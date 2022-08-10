乌克兰：俄罗斯利用扎波罗热核电站敲诈全世界

（德国之声中文网）联合国安理会周四在纽约就乌克兰扎波罗热核电站的危险局势进行了磋商。乌克兰常驻联合国代表谢尔盖·基斯利茨亚（Sergiy Kyslytsa）在发言时说：“在半年前，谁也不会想到，欧洲最大的核设施会被武力攻占，并且挤满了士兵和武器。”

IAEA要求尽快进入核电站采取安全措施

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）在会上表示，扎波罗热地区多次遭到炮击，但是核电站目前暂时没有安全风险。他也同时强调：“不过这一局面随时可能发生变化。”

格罗西指出，核电站的一个反应堆已经被关闭。他强调，现在人们面临着一个“严峻的时刻“，并且要求立刻允许国际原子能机构派遣人员进入扎波罗热核电站进行设备检测，并采取安全措施。

国际原子能机构是一个中立的国际机构，该机构与俄方和乌方都在进行沟通。根据目前掌握的情况，核电站虽然有一些设备遭到损坏，但是核辐射水平仍然保持在正常标准。他也在安理会的会议上发出呼吁：“任何威胁到核安全的军事行动，都必需立刻停止。”

俄罗斯国防部8月7日提供的扎波罗热核电站照片

俄乌双方互相指责

在周四的安理会紧急会议上，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾表示，莫斯科拒绝从扎波罗热撤出军队。但是他许诺在国际专家团进入核电站考察时，俄方会提供支持。

这次紧急会议是由俄罗斯提议召开的。不过美国指责俄罗斯利用核电站作为“护身符”，并且“散布有关乌克兰要为核电站目前局势负责的虚假信息”。

乌克兰方面也指控俄罗斯利用核设施进行“勒索”。该国总统泽连斯基在视讯讲话中称，“还从来没有人这样公然地利用一座核电站，来威胁整个世界和提出谈判条件”。



（德新社、每日新闻）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。