乌克兰：俄罗斯利用扎波罗热核电站敲诈全世界

（德国之声中文网）联合国安理会周四在纽约就乌克兰扎波罗热核电站的危险局势进行了磋商。乌克兰常驻联合国代表谢尔盖·基斯利茨亚（Sergiy Kyslytsa）在发言时说：“在半年前，谁也不会想到，欧洲最大的核设施会被武力攻占，并且挤满了士兵和武器。”
IAEA要求尽快进入核电站采取安全措施
国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）在会上表示，扎波罗热地区多次遭到炮击，但是核电站目前暂时没有安全风险。他也同时强调：“不过这一局面随时可能发生变化。”
格罗西指出，核电站的一个反应堆已经被关闭。他强调，现在人们面临着一个“严峻的时刻“，并且要求立刻允许国际原子能机构派遣人员进入扎波罗热核电站进行设备检测，并采取安全措施。
国际原子能机构是一个中立的国际机构，该机构与俄方和乌方都在进行沟通。根据目前掌握的情况，核电站虽然有一些设备遭到损坏，但是核辐射水平仍然保持在正常标准。他也在安理会的会议上发出呼吁：“任何威胁到核安全的军事行动，都必需立刻停止。”
俄罗斯国防部8月7日提供的扎波罗热核电站照片
俄乌双方互相指责
在周四的安理会紧急会议上，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾表示，莫斯科拒绝从扎波罗热撤出军队。但是他许诺在国际专家团进入核电站考察时，俄方会提供支持。
这次紧急会议是由俄罗斯提议召开的。不过美国指责俄罗斯利用核电站作为“护身符”，并且“散布有关乌克兰要为核电站目前局势负责的虚假信息”。
乌克兰方面也指控俄罗斯利用核设施进行“勒索”。该国总统泽连斯基在视讯讲话中称，“还从来没有人这样公然地利用一座核电站，来威胁整个世界和提出谈判条件”。
（德新社、每日新闻）
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
死伤严重
联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。
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流离失所
自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。
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高额武器援助
自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。
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乌克兰的损失
根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。
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俄罗斯的损失
这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。
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资源短缺
入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。
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经济前景不明朗
国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。