 乌克兰俄罗斯交换女性战俘 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2022

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时政风云

乌克兰俄罗斯交换女性战俘

本周一，俄罗斯和乌克兰之间交换了超过200名战俘。乌克兰交换回的战俘全部都是女性，其中包括今年5月俄军在马里乌波尔亚速钢铁厂俘虏的37名乌克兰女性。乌克兰总统泽连斯基呼吁乌克兰军队俘虏更多的俄罗斯军人。

乌克兰总统办公室主任安德烈·耶尔马克表示，这一次大规模的战俘交换活动中乌克兰交换回来的108名战俘全部都是女性。

乌克兰总统办公室主任安德烈·耶尔马克表示，这一次大规模的战俘交换活动中乌克兰交换回来的108名战俘全部都是女性。

（德国之声中文网）本周一（10月17日），乌克兰和俄罗斯交换了218名战俘

乌克兰方面表示，交换回的108名乌克兰战俘全部为女性战俘。

俄乌双方的表态

乌克兰总统办公室主任安德烈·耶尔马克（Andriy Yermak）说，37名女性俘虏于今年5月马里乌波尔的亚速钢铁厂被俄军占领时被俘。

他在推特上表示，这一次大规模的战俘交换活动中乌克兰交换回来的108名战俘全部都是女性。

乌克兰总统泽连斯基在一段视频讲话中表示，被交换的人员中包括96名军人和12位平民。

他向所有促成这次战俘交换活动的人表示感谢，并且呼吁乌克兰军队俘虏更多的俄罗斯军人。

他说：“我们俘虏的俄罗斯人越多，我们解救我们的英雄的速度就越快。每一名乌克兰士兵，每一名前线指挥官都应该记住这一点。”

自行宣布独立的“顿涅茨克人民共和国”领导人丹尼斯·普希林（Denis Pushilin）周一早些时间表示，“主要是女性战俘”被交换。

他在Telegram上称，双方各交换110名战俘。他说，俄罗斯方面交换回的是80名“民船船员”和30名军人。

女性为乌克兰而战

乌克兰武装部队联合部队指挥官谢尔希·纳耶夫（Serhiy Naev）指出，乌克兰军中总共有4万名女性军人，其中超过5000名正在抵抗俄罗斯侵略的前线上参与战斗。

他说，乌军中有8000名女性军官。女性在军队中担任狙击手、炮兵、无人机和车辆管理的指挥官。

上周俄乌双方也举行过规模为数十人的战俘交换活动。

俄罗斯在乌克兰虐待俘虏的证据

（法新社、德新社、路透社）

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