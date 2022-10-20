乌克兰：俄方阻碍粮食出口 欲摧毁占领区大坝

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基在一个视频讲话中表示，今年7月份与俄罗斯达成的跨黑海谷物出口问题层出不穷。他指出，有150艘船受俄罗斯刻意造成的交通堵塞影响。由于遭到延误，乌克兰迄今为止能够出口的粮食比预期的少300万吨。泽连斯基说，这些粮食足以让一千万人吃一年。

泽连斯基说：「敌人正在做一切事情来减缓我们的粮食出口。」他指出，克里姆林宫希望有数十万人因饥饿而逃亡，前往土耳其或欧盟等地寻求庇护。

对乌克兰南部大坝的关注

乌克兰要求向赫尔松南部地区的卡霍夫卡水电站大坝派出一个国际观察团。乌克兰总理施米哈尔（Denys Schmyhal）说：「我们呼吁联合国、欧盟和其他组织为卡霍夫卡大坝组织一个观察团。」他要求必须让国际专家以及乌方人员立即前往现场。

乌克兰指责俄罗斯军队在大坝上采矿，他们称，俄罗斯想摧毁这座高30米、宽3公里多的大坝，以便用洪水阻止乌克兰在赫尔松的反攻。

该地区最近被俄罗斯以违反国际法的方式吞并，由莫斯科政府任命的赫尔松行政当局拒绝了乌克兰的指控。

美国：俄罗斯停止侵略是外交斡旋的前提条件

美国官方近日表示，只要克里姆林宫继续推进其对乌克兰的侵略战争，美方就看不到与俄罗斯谈判的前景。美国国务卿布林肯提到：「如何透过外交手段结束战争，这完全取决于俄罗斯是否愿意停止它所发动的侵略行为。」然而，目前局势完全没有如此迹象，而是往反方向发展。

除此之外，布林肯还提到了俄罗斯总统普京下令进行的部分动员。布林肯称，普京的的难题是：乌克兰人不仅非常勇敢，而且还很成功，正在逐渐收复他们的领土。他们是为自己的国家和未来而战，与俄罗斯不同。布林肯补充：「普京总统越早明白这一点，我们就能越早结束这场战争。」

这位美国国务卿还明确表示，美国将继续保持与俄罗斯的外交沟通渠道。他说：「每当我们有重要的事情要向俄罗斯人传达，我们就会这么做。」他举例指出，他曾与俄罗斯外交部长拉夫罗夫谈过某些对美国国安很重要的问题；美俄两国的国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和绍伊古（Sergei Shoigu）也在中断联系一段时间之后，于本周再次通了电话。

肖尔茨坚持禁止在德国的压裂作业

在关于利用德国国内天然气储备替代俄罗斯天然气的辩论中，德国总理肖尔茨反对联盟伙伴自民党（FDP）关于重新考虑压裂技术的提议。根据一份报道，肖尔茨告诉《周日世界报》：「以前的联邦政府已经研究过这些计划，当地的阻力如此之大，因此它们从未取得成果。」压裂法涉及使用压力和化学品从岩层中提取天然气或石油，可能有损害环境的风险。

肖尔茨强调，德国没有必要使用压裂法：「天然气不是我们的未来，德国将在2045年实现气候中立，这意味着我们的工业届时将以使用氢气和可再生能源的电力为基础。我们正在为此创建必要的基础设施，而这一切都与眼前的危机管理并行。」

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