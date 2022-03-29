乌克兰：俄军从北方地区快速撤退

(德国之声中文网）据法新社周六（4月2日）报道，乌克兰方面当天表示，俄罗斯军队正在从首都基辅和切尔尼戈夫（Chernigiv ）周围的北部地区进行"快速撤退"。乌方还指出，俄罗斯军队正集中在东部和南部，一天前，成千上万的人从马里乌波尔（ Mariupol） 及其周边的俄罗斯控制区乘坐巴士和私家车逃离。

乌克兰总统顾问波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在社交媒体推特上发表推文称："俄罗斯军队将离开除南部和东部以外的所有领土，他们将试图在那里挖地三尺，建立防空系统，以大幅减少损失和规定条件。如果没有重型武器，我们将无法赶走俄军。"

美媒：卫星图像显示俄军从基辅郊外机场撤出

另据美国有线电视新闻网（CNN）周五晚报道，最新卫星图像显示，俄罗斯军队已从距离基辅西北约28公里、位于霍斯托梅尔（Hostomel）的安东诺夫机场（Antonov Airport）撤离。报道称，相关卫星图片证实了美国国防部一名官员早些时候提供的信息：俄罗斯军方可能已经离开了机场。

CNN的报道还指出，过去数周，俄军一直在那里建筑防御工事，现在他们突然消失了。文章称，占领安东诺夫机场是俄军在战争第一天（2月24日）取得的第一个重大胜利，此后，俄罗斯的进攻遭到乌军的顽强抵抗，俄方从未得以进一步靠近基辅西部。报道认为："现在，放弃这一机场就是俄罗斯在乌克兰首都周围军事成就减弱的又一例证。"目前，尚不清楚俄方军车和火炮的去向。

北约：俄军不是在撤退 而是重新部署

此前，莫斯科确实对外宣布缩减基辅周边的军事行动。北约(NATO)秘书长史托腾伯格（Jens Stoltenberg）本周四就此评论表示，乌克兰境内的俄罗斯军队不是在撤退，而是在重新部署。路透社报道称，史托腾伯格在布鲁塞尔向媒体介绍："俄罗斯正试图重新集结，重新补给并加强其在顿巴斯地区的攻势"，"与此同时，俄罗斯保持对基辅和其他城市的压力。因此，我们可以预期会有更多的进攻行动，带来更多的痛苦"。

与此同时，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）承认，基辅和切尔尼戈夫郊区部队在重新部署。据俄罗斯卫星通讯社周四报道，科纳申科夫指出，重新部署的目的是，优先方向加强军事行动，以及结束顿巴斯解放战。

乌克兰：俄军撤离切尔诺贝利 或受辐射

据法新社周六报道，乌克兰方面警告，俄罗斯军队在占领切尔诺贝利核电站数周后离开时，可能受到了辐射。这座核电站曾发生世界上最严重的核事故。

乌克兰外交部长库列巴(Dmytro Kuleba)当天表示："俄罗斯在切尔诺贝利的行为是不负责任的"，他们在辐射区挖战壕，不让工厂人员履行职责。

《华尔街日报》周五援引国际原子能机构(IAEA)、乌克兰国家核电公司Energoatom和核电厂员工报道称，俄罗斯军队将切尔诺贝利核电站的控制权移交回乌克兰当局。他们表示，撤离的俄罗斯军队还用卡车带走了超过100名乌克兰国民警卫队员作为战俘。

（综合报导）

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