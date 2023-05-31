乌克兰何时加盟？北约各国仍存在分歧

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格周四（6月1日）表示，莫斯科无法阻止乌克兰加入北约。与此同时，在即将于7月中旬举行的维尔纽斯决定性峰会之前，北约成员国之间关于乌克兰加盟的进度存在分歧。

"所有北约成员国都同意莫斯科没有反对北约扩大的否决权。"斯托尔滕贝格告诉记者。此时，北约成员国外长们聚集在奥斯陆，试图在峰会前消除任何不和的迹象。斯托尔滕贝格说："我们正在往前推进，北约成员国都同意乌克兰加盟。"

北约在2008年同意乌克兰最终加入该联盟，但各国领导人迄今尚未采取推进措施，例如向基辅提供成员国行动计划，该计划将制定乌克兰正式加入北约的时间表。

北约领导人意图在维尔纽斯峰会上向基辅发出强烈的支持信息。但距离峰会仅剩六周时间，为了就向乌克兰提供的具体方案达成共识，北约成员国面临的压力越来越大。

虽然基辅及其在东欧最亲密的北约成员国呼吁采取具体措施推动乌克兰的加盟进程，但美国和德国等西方国家对任何可能使该联盟更接近与俄罗斯开战的举动都持谨慎态度。

泽连斯基：乌克兰已经准备好加入北约

战时接受乌克兰作为成员国，北约将与俄罗斯开战

立陶宛外交部长兰茨贝吉斯（Gabrielius Landsbergis）说，基辅在等待北约答复的14年间遭受了两次入侵。他说："现在是我们真正坐下来就乌克兰将如何接近北约以及他们何时成为北约成员国找到一个非常具体的答案的时候了。"

他的呼吁得到了爱沙尼亚外长查克纳（Margus Tsahkna）的响应。查克纳敦促北约成员国为基辅提供一条进入北约的明确途径，并在战后为其提供强有力的安全保障，以免留下任何"灰色地带"让俄罗斯有机可乘。查克纳说："乌克兰需要就如何加入北约找到一条清晰的道路和下一步行动计划。"

斯托尔滕贝格还呼吁为基辅制定一个安全保障框架，旨在阻止俄罗斯再次对该国采取军事行动。

德国和卢森堡等其他北约成员国则强调了北约急于让基辅加盟的风险。

德国外长贝尔博克说："北约的门户开放政策一如既往，但与此同时，战争还在进行之中，我们显然不能讨论接受新成员。"

卢森堡外长阿塞尔伯恩警告说，北约的军事互助条款意味着，如果在战时接受乌克兰作为成员国，北约将与俄罗斯开战。

乌克兰总统泽连斯基在摩尔多瓦举行的40多位欧洲领导人参加的会议上发言，重申基辅已准备好加入北约。他说，“我认为我们在欧盟的未来是非常重要的。乌克兰已经准备好加入北约，我们在等待，看北约什么时候愿意接纳我们成为其中一员。”



（路透社等）

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