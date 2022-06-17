 乌克兰：从欧盟候选国到成员国还有多远？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.06.2022

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时政风云

乌克兰：从欧盟候选国到成员国还有多远？

欧盟委员会周五正式提交建议，赋予乌克兰入盟候选国的地位。不过布鲁塞尔方面强调不会提供特殊优待，基辅必须符合所有标准之后才能成为正式成员国。德、法、意三国领导人周四访问基辅，重申对乌克兰的支持。法国总统马克龙还表示将继续和普京进行沟通。

Das EU-Parlament in Straßburg

乌克兰距离真正加入欧盟还有多远？

（德国之声中文网）在德国总理肖尔茨、法国总统马克龙和意大利总理德拉吉结束对基辅的历史性访问之后，欧盟委员会周五已经就如何回复乌克兰的入盟申请做出决定。根据德新社报道，欧盟委员会建议赋予乌克兰入盟候选国的地位。同时获得该地位的还有和乌克兰接壤的小国摩尔多瓦。不过布鲁塞尔方面也同时明确指出，如果要继续推进入盟进程，乌克兰还需要满足一些具体的条件，并且不会在这方面给该国提供特殊待遇，基辅必须达到了所有入盟标准才能获得欧盟成员国地位。

乌克兰距离真正加入欧盟还有多远？

路透社指出，从欧盟外交圈人士透露的消息来看，一些国家还是对乌克兰加入欧盟抱有疑虑的。主要原因在于，一个存在未解决的领土冲突的国家，是不能成为欧盟正式成员的。而从2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛开始，乌克兰就一直处在这样的领土争端之中。不过，这一条件只在正式加入欧盟时成为一道门槛，不影响乌克兰获得入盟候选国的身份。

Ukraine | Treffen Scholz, Macron, Draghi, Iohannis und Selenskyj

德国总理肖尔茨、法国总统马克龙和意大利总理德拉吉在基辅与泽连斯基会谈

DW.COM

本周四（6月16日），法国总统马克龙、德国总理肖尔茨和意大利总理德拉吉抵达基辅，表达欧洲与乌克兰的团结。这也是三国领导人在俄罗斯入侵乌克兰后首次出访基辅。肖尔茨在同泽连斯基会晤时邀请他参加6月底即将在德国举行的七国峰会。到访的各国领导人均表示支持乌克兰立刻获得欧盟正式候选申请国地位。

根据一项分析报告，俄罗斯在入侵乌克兰战争头100天里就从化石燃料出口中获得930亿欧元巨额收入。 按国别统计，中国是俄能源的最大客户，德国紧随其后。

100天前（2月27日），普京的军队开进乌克兰。俄罗斯对乌克兰的侵略战争迅速改变了世界。然而，没有人知道战争结束后，这个世界会出现何种新秩序。

对俄罗斯进行制裁，为乌克兰提供武器，但是要低调，绝不能成为参战方。德国政府在乌克兰战争中的处境，犹如高空走钢丝。

此外，包括瑞典在内的一些国家也在其它方面持保留态度，比如乌克兰距离符合欧盟标准的法治国家地位还有相当一段距离。此前法国总统马克龙也曾经表示，在吸收新成员加入之前，欧盟必须对自身进行改革。德国总理肖尔茨也主张取消欧盟在重大议题上必须全票通过的决策机制。

目前同样拥有欧盟入盟候选国地位的国家还有土耳其、塞尔维亚、北马其顿和黑山，其中土耳其虽然1999年就已经成为入盟候选国，也进行过不少轮的入盟谈判，但是目前该国加入欧盟的前景已经十分渺茫。

据德新社报道，根据德国电视二台“政治晴雨表”（Politbarometer）问卷调查结果，大约六成的德国选民支持乌克兰在未来数年内加入欧盟，持反对意见的受访者占到31%。该调查还显示，43%的受访者认为德国为这个遭受俄罗斯侵略的国家所提供的帮助是“恰当的”，33%的人认为柏林做得太少，也有16%的人认为德国提供的支持太多。在战事持续4个月之后，仍然只有26%的德国人认为乌克兰能够赢得这场战争。64%的人认为，即使有西方的支持，乌克兰也不可能打败俄罗斯。

普京：俄罗斯正在取得经济上的胜利

与此同时，俄罗斯总统普京周五也将在第25届圣彼得堡国际经济论坛上发表讲话。根据德国媒体有关讲话稿的报道，普京对西方针对莫斯科的制裁措施表示嗤之以鼻。他认为，21世纪20年代将会成为“巩固俄罗斯经济主权”的时代。他还批评西方国家是造成全世界能源和食品价格飞涨的元凶。

普京此前也曾多次表示，俄罗斯不会被欧盟和美国采取的制裁措施所左右。他还指出，目前的局势蕴藏着新的机遇。本届圣彼得堡国际经济论坛的主题是“新世界·新机遇”，在与西方关系紧张之后，俄罗斯在经济上日益转向亚洲，包括中国和印度，同时也和非洲和南美加强了经济关系。

由于目前石油和天然气价格上涨，俄罗斯在将其销售市场从欧盟转向世界其他地区的同时，也获得了丰厚的收入。卢布兑换美元和欧元的汇率在开战的四个月以来也一路走高，目前已经达到了数年来的最高水平。

（德新社、法新社、RND）

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