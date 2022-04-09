乌克兰今年经济总量将减半

（德国之声中文网）俄罗斯发动的侵略战争今年将使乌克兰经济产出降低近一半。根据世界银行周日（4月10日）发表的一项最新预测数字，乌国内生产总值将比去年下降约45%。不过，该组织指出，"经济崩溃程度 "最终取决于 "战争的持续时间及其强度"。

战争爆发前的1月份，世界银行尚曾预测乌经济将增长率为3%。

世界银行预测报告称，"乌克兰经济在众多层面崩溃"，战争、逃难、驱逐同样极可能给该国带来灾难性贫困。世行警告说，依据收入相当国家5.50美元/日的贫困线标准计算，乌克兰贫困人口有可能会从1.8%猛增至19.8%。

世行副行长比约恩(Anna Björn)指出， "战争导致的人道主义危机规模惊人，乌克兰亟需 "大规模财政支持"，以稳定经济、帮助国民。

目前对乌克兰的经济预测，不确定性因素极高，因为，无人能预测战争会有何种进程，以及会持续多久。然而，预测结果显示的趋势可能仍有意义。

世界银行的预测报告指出，"战争摧毁了大量基础生产设施--包括铁路、桥梁、公路和道路，从而使大部分发生战火地区的经济活动变得不可能。根据该报告，乌克兰贸易陷入停滞，由于战争、由于黑海封堵，绝大部分商品滞港，其中包括作为乌克兰外贸重要支柱的农产品。因此，可以预期，乌克兰经济潜力今年之后也将继续削弱。

乌克兰商贸工会（UGA）预测今年粮食收成和出口将大幅下降，小麦歉收近45%，下降到1820万吨，其中出口总量下降至1000万吨。

俄乌战争爆发后，对粮食紧缺的担忧导致世界粮食价格上升。就乌克兰而言，该国财政很大程度上取决于出口的收入，而粮食出口是一个重要的支柱。

俄罗斯经济萎缩11.2%

世界银行的预测报告同时指出，由于受到西方国家实施的超过以往任何时候的制裁，俄罗斯经济今年将萎缩11.2%。报告称，随着就业减少、收入下降、贫困增加，通货膨胀和供应链中断，内需将锐减。

今年1月，世行尚曾预测俄经济会有小幅增长。

世行报告指出，受战争影响，地区其他国家经济今年也将萎缩，其中包括白俄罗斯、摩尔多瓦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。 报告称，地区贸易流动或中断或受扰，而这些国家在俄从业者寄给家人的钱也会减少。某些国家，例如塔吉克斯坦，此类汇款几乎其经济力的30%。该地区国家也依赖从俄、乌进口大部分小麦。

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（德新社）

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