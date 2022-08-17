乌克兰什么时候可以开展大反攻？

（德国之声中文网）1943年，纳粹德国军队和苏联红军之间的战斗在乌克兰南部持续了数月之久，直到11月初，德国军队终于撤退到第聂伯河的西侧。在此之前，德军在斯大林格勒战役中遭到毁灭性打击，在纳粹德军元帅冯·曼施坦因（Erich von Manstein）的指挥下集结。前驻欧美军司令、欧洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）战略研究部主席霍奇斯（Ben Hodges）在回顾这段历史时说：“当时德军仅仅为了保护乌克兰和白俄罗斯境内的铁路线，就不得不部署数十万军人。”他说，后勤保障对战争而言具有最终决定性的意义。

不久前克里米亚的萨基（Saki）俄军空军基地遭到严重破坏。乌克兰军队内部承认策划了针对萨基空军基地的袭击。最近几周，乌军还对俄罗斯占领的乌克兰地区50多个弹药库和部队进行了火炮打击。霍奇斯说：“俄罗斯人甚至没有足够的人手和能力来保护他们的后勤。这说明俄军很脆弱，而且后勤系统已经疲惫不堪。”

莫斯科方面在2月24日入侵乌克兰之初投入了15万名兵力。然而同二战中出现的情况类似，乌克兰巨大的地理面积给军队后勤保障带来难题。俄罗斯在这个问题上现在尤其脆弱，霍奇斯与一些退伍军人、政治家和美国政府及其盟国的分析家一起，要求向乌克兰提供更多的智能武器系统，例如提供射程为300公里的短程陆军战术导弹（ATACMS）。这种导弹也可以由美国的海马斯火箭炮系统(HIMARS)发射。乌克兰最近用这种火炮系统相当成功地打击了俄罗斯军队。

乌克兰军队目前最需要什么？

但是白宫国家安全顾问沙利文由于担心事态升级对于向乌克兰提供陆军战术导弹一直持谨慎态度。不过霍奇斯认为，俄罗斯除了使用核武器，已经没有其它让战事升级的选项了。但是霍奇斯判断俄罗斯使用核武器“极不可能”。他说：“即便是在乌克兰使用破坏力最小的战术核导弹，都会立刻将美国和英国拖入战争。”

因此，俄罗斯侵略乌克兰的战争会继续以常规战争的方式进行下去。几个月来乌克兰总统泽连斯基一直在宣布，要在乌克兰南部展开大反攻。曾领导阿登纳基金会基辅办事处工作6年，且曾为德国前国防部长安妮格雷特(Annegret Kramp-Karrenbauer)提供军事安全咨询的顾问兰格(Nico Lange)认为，到目前为止，乌军的军事装备并不充足。

兰格说，乌克兰缺少“足够的装甲车，也没有足够的作战坦克，无法在乌克兰南广阔平原地带上以大规模反击的方式真正夺回被占领土”。兰格在接受德国之声采访时还批评了柏林政府对向乌克兰提供重型武器的迟疑态度。

他说：“很多时间被浪费掉了。交付装甲车当然还需要为后勤和培训准备出时间。现在机会就在乌克兰面前，但是（装备）援助却不足。这是非常令人遗憾的。”

年底乌克兰会取得胜利？

前驻欧美军司令霍奇斯说，现在到了尽全力向乌克兰提供援助的时候了，不要仅提供“茶勺”那么大的分量。他说，乌克兰获得足够援助后可以在今年年底前解放所有2月24日之后被占领的领土，接下来可以利用“一两年的时间”通过谈判解决克里米亚和顿巴斯的问题。他说，虽然乌克兰战争给外部的印象是看起来似乎陷入了僵局，但是乌克兰方面刚好可以利用这段时间，“打造一支军队，直到它准备好、训练好，直到它具有足够的打击能力”。

霍奇斯分析指出，俄罗斯军队已经达到了自己的“巅峰”，已不再拥有资源、人力和能量再度展开大规模进攻。乌军每成功击中一个弹药库、一个指挥所，都会使俄军将其补给点撤得越来越远。霍奇斯说，当乌克兰军队的打击力足够大，俄罗斯的基础设施被充分削弱时，乌克兰就将发起“大反攻”。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



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