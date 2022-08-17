乌克兰什么时候可以开展大反攻？

前驻欧美军司令霍奇斯在接受德国之声采访时分析指出，俄军已经越过了自己的“巅峰期”，已不再拥有资源、人力和能量再度展开大规模进攻。如果外部给与的武器装备援助充足到位，今年年底前，乌克兰可以解放所有2月24日之后被占领的领土。
（德国之声中文网）1943年，纳粹德国军队和苏联红军之间的战斗在乌克兰南部持续了数月之久，直到11月初，德国军队终于撤退到第聂伯河的西侧。在此之前，德军在斯大林格勒战役中遭到毁灭性打击，在纳粹德军元帅冯·曼施坦因（Erich von Manstein）的指挥下集结。前驻欧美军司令、欧洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）战略研究部主席霍奇斯（Ben Hodges）在回顾这段历史时说：“当时德军仅仅为了保护乌克兰和白俄罗斯境内的铁路线，就不得不部署数十万军人。”他说，后勤保障对战争而言具有最终决定性的意义。
不久前克里米亚的萨基（Saki）俄军空军基地遭到严重破坏。乌克兰军队内部承认策划了针对萨基空军基地的袭击。最近几周，乌军还对俄罗斯占领的乌克兰地区50多个弹药库和部队进行了火炮打击。霍奇斯说：“俄罗斯人甚至没有足够的人手和能力来保护他们的后勤。这说明俄军很脆弱，而且后勤系统已经疲惫不堪。”
莫斯科方面在2月24日入侵乌克兰之初投入了15万名兵力。然而同二战中出现的情况类似，乌克兰巨大的地理面积给军队后勤保障带来难题。俄罗斯在这个问题上现在尤其脆弱，霍奇斯与一些退伍军人、政治家和美国政府及其盟国的分析家一起，要求向乌克兰提供更多的智能武器系统，例如提供射程为300公里的短程陆军战术导弹（ATACMS）。这种导弹也可以由美国的海马斯火箭炮系统(HIMARS)发射。乌克兰最近用这种火炮系统相当成功地打击了俄罗斯军队。
但是白宫国家安全顾问沙利文由于担心事态升级对于向乌克兰提供陆军战术导弹一直持谨慎态度。不过霍奇斯认为，俄罗斯除了使用核武器，已经没有其它让战事升级的选项了。但是霍奇斯判断俄罗斯使用核武器“极不可能”。他说：“即便是在乌克兰使用破坏力最小的战术核导弹，都会立刻将美国和英国拖入战争。”
因此，俄罗斯侵略乌克兰的战争会继续以常规战争的方式进行下去。几个月来乌克兰总统泽连斯基一直在宣布，要在乌克兰南部展开大反攻。曾领导阿登纳基金会基辅办事处工作6年，且曾为德国前国防部长安妮格雷特(Annegret Kramp-Karrenbauer)提供军事安全咨询的顾问兰格(Nico Lange)认为，到目前为止，乌军的军事装备并不充足。
兰格说，乌克兰缺少“足够的装甲车，也没有足够的作战坦克，无法在乌克兰南广阔平原地带上以大规模反击的方式真正夺回被占领土”。兰格在接受德国之声采访时还批评了柏林政府对向乌克兰提供重型武器的迟疑态度。
他说：“很多时间被浪费掉了。交付装甲车当然还需要为后勤和培训准备出时间。现在机会就在乌克兰面前，但是（装备）援助却不足。这是非常令人遗憾的。”
前驻欧美军司令霍奇斯说，现在到了尽全力向乌克兰提供援助的时候了，不要仅提供“茶勺”那么大的分量。他说，乌克兰获得足够援助后可以在今年年底前解放所有2月24日之后被占领的领土，接下来可以利用“一两年的时间”通过谈判解决克里米亚和顿巴斯的问题。他说，虽然乌克兰战争给外部的印象是看起来似乎陷入了僵局，但是乌克兰方面刚好可以利用这段时间，“打造一支军队，直到它准备好、训练好，直到它具有足够的打击能力”。
霍奇斯分析指出，俄罗斯军队已经达到了自己的“巅峰”，已不再拥有资源、人力和能量再度展开大规模进攻。乌军每成功击中一个弹药库、一个指挥所，都会使俄军将其补给点撤得越来越远。霍奇斯说，当乌克兰军队的打击力足够大，俄罗斯的基础设施被充分削弱时，乌克兰就将发起“大反攻”。
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