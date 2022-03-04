 乌克兰人武装起来 为保卫基辅做准备 | 在线报导 | DW | 10.03.2022

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在线报导

乌克兰人武装起来 为保卫基辅做准备

德国之声记者Mathias Bölinger目前身处基辅郊区。在这里，他看到了很多正在为保卫基辅做准备的人。迄今为止，基辅还基本没有发生激烈战斗。

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