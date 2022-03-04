乌克兰人武装起来 为保卫基辅做准备

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德国之声记者Mathias Bölinger目前身处基辅郊区。在这里，他看到了很多正在为保卫基辅做准备的人。迄今为止，基辅还基本没有发生激烈战斗。
有关当前这场俄乌战争的合理性争端中，乌克兰国内的“新纳粹力量”是挺俄一方愿意拿出的论据。德国之声就此展开了事实核查，看看乌克兰究竟有没有“去纳粹化”的必要？
莫斯科宣布本周一在乌克兰首都基辅等多个城市建立“人道主义走廊”，但乌克兰政府明确拒绝了俄罗斯提出的疏散路线。
俄罗斯和乌克兰外长3月10日在土耳其举行会谈，这是莫斯科入侵乌克兰以来两国之间的首次高级别会谈。这是否将成为一个危机走向缓和的转折点？尽管乌克兰外长在会谈后表示没有取得进展，但观察人士认为，俄乌双方近期都表现出一些妥协意愿，局势释放出积极信号。
自俄罗斯入侵起，乌克兰就要求西方提供战机，抵抗俄军空袭。不过，这是一件非常棘手的事情。从作为一个整体的北约到每个成员国，都无意冒被俄罗斯视为战争一方的风险。日前（3月8日），华盛顿便婉拒了华沙提出的转手设在德国境内的美国空军基地向乌克兰送去波兰现有战机的建议。
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