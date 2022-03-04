乌克兰人武装起来 为保卫基辅做准备

向乌克兰提供战机？ 事情不好办

自俄罗斯入侵起，乌克兰就要求西方提供战机，抵抗俄军空袭。不过，这是一件非常棘手的事情。从作为一个整体的北约到每个成员国，都无意冒被俄罗斯视为战争一方的风险。日前（3月8日），华盛顿便婉拒了华沙提出的转手设在德国境内的美国空军基地向乌克兰送去波兰现有战机的建议。