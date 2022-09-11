乌克兰东部反攻继续 逼近顿巴斯地区

（德国之声中文网）乌克兰国防部副部长马尔雅（Hanna Maljar）对路透社表示，哈尔科夫大区的攻势得以继续推进，原因是部队士气高涨，战斗行动经过精心筹划。

但她同时强调，目前谈论乌军完全取得对该地区的控制还为时过早。"战斗还在进行"，这位女副防长说，目标是"解放哈尔科夫地区，以及所有目前被俄罗斯联邦占领的地区"。

与此同时，美国国务卿布林肯也认同乌克兰军队在反攻中取得了"重大进展"。布林肯在墨西哥的一次新闻发布会上说，乌军的反攻行动经过有系统的计划，也得到美国和其他国家的支持。

他说，对俄罗斯军队的反攻目前还还处于初始阶段，但已经取得了重大的进展。鉴于俄军迄今遭受的巨大损失，俄罗斯应该结束这场战争。

乌克兰大反攻 俄罗斯空袭热电站报复

弃甲曳兵

乌克兰方面周二称，在毗邻哈尔科夫的卢甘斯克地区，也开始有俄军撤退，例如在克雷米那（Kreminna）。还有图片显示，乌克兰士兵已经推进到顿涅茨克地区的Sjwatohirsk，但官方尚未证实攻占了该城市。

乌克兰军队总指挥部称，周一在东部战线几乎全线都有战斗，俄军在多处的进攻被打退，而乌克兰空军和炮兵部队摧毁了多处俄军指挥点和装备库。军方发布的有关消息尚无法得到独立核实。

美国军方一名高层人士称，相当一部分从哈尔科夫地区撤离的俄军部队已经越过边境进入俄罗斯境内。俄军在撤退过程中将许多武器和重型军事装备丢弃在乌克兰。

周末乌克兰军队收复了哈尔科夫地区的补给枢纽Izyum

"普京总统，请辞职！"

在俄罗斯国内，近日出现了新的反对战争、反对普京的声音，这次是来自政治体制内部。

不同地方的数十位基层议员联合请愿要求总统普京辞职。普京的故乡圣彼得堡斯莫尔宁斯科耶区（Smolninskoje）议会上周表决同意，向国家杜马提交一份请愿，要求弹劾普京的总统职务。他们指责普京发动对乌克兰的军事行动有"叛国"之嫌。

圣彼得堡市地区议员托尔斯特雷姆（Xenia Torstrem）发推表示，目前还有更多支持者加入这一行列。他们在请愿信中写道："我们认为，普京总统的所作所为有损于俄罗斯的未来和公民的利益。"托尔斯特雷姆透露，来自圣彼得堡和首都莫斯科所辖18个市区的40多位地方议员已在联署上签名。

上周，莫斯科的多名政界人士已经发出了类似的呼吁。莫斯科罗蒙诺佐夫区议员在致普京的信中写道，"您在第一和第二个任期中推动了很好的改革，但之后一切就江河日下了。"联署者认为，普京的言辞充满了不宽容和攻击性，正在将俄罗斯抛回到冷战时代。"我们请求您，从职位上退下来，因为您的观点和领导风格已经无可救药地落伍了。"

据信，上述请愿能取得的实际效果微乎其微。联署者表示，并不指望能得到官方的回应，这一行动更多是希望告诉俄罗斯人，在这个国家还有议员也反对这场战争，并愿意公开自己的立场。

但这样做并非没有后果。圣彼得堡市区议员尤菲尔耶夫（Nikita Juferjew）对德国之声表示，他和同僚已经得到警方的传唤通知。

（德新社、法新社等）

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