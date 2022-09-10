乌克兰东线反攻快速推进 俄外长：不拒绝谈判

（德国之声中文网）乌克兰政府称，在该国东北部发起反攻中，乌克兰军队在过去10天中夺回了约2000平方公里被俄军占领的土地。

乌克兰军方称，乌军周六已经进入哈尔科夫（Charkiw）州的库皮扬斯克镇（Kupiansk），而俄罗斯部队的战线正在"崩溃"。库皮扬斯克是哈尔科夫地区的后勤供给枢纽，在俄罗斯军队发动对乌克兰的全面入侵后不到一周，该镇就被占领。失去这一重要据点，意味着俄军东部战线的补给将面临巨大困难。

在周六晚间的视频讲话中，乌克兰总理泽连斯基对所有参加了哈尔科夫临近地区收复战役的士兵表示了感谢。"过去几天里，俄罗斯军队向我们展现了他们最好的一面--他们的背影"，他说："对他们来说，逃跑是一个好的选择。"

为前线士兵端茶送水的乌克兰平民

拉夫罗夫：不拒绝谈判

乌军称，近日来收复了哈尔科夫地区的近30个城镇。同时，南部前线的反攻也取得进展，乌克兰军队在一些地区已将战线向俄罗斯军队在入侵之初占领的界限推进数十公里。

莫斯科也间接承认俄军从哈尔科夫大部分地区撤出。俄国防部展示的地图显示，与俄罗斯接壤的该地区北部已不再由俄军控制，俄军已撤回奥斯基尔河与顿涅茨河一线以东。国防部未对这一变化置评，之前则称撤退为“部队重组”。

俄罗斯外长拉夫罗夫周日对官方电视台表示，俄罗斯“不拒绝与乌克兰谈判”，“不过这一过程拖延越长，双方达成一致就越困难”。

俄乌之间的谈判已中止了数月，俄罗斯指责乌克兰方面要为此负责。莫斯科对停火提出了苛刻的条件，包括乌克兰放弃加入北约、放弃对顿涅茨克和卢甘斯克地区的领土要求，以及对乌克兰进行“非军事化”等。

德国外长贝尔博克和乌克兰外长库列巴在基辅

在德国外长贝尔博克访问基辅期间，乌克兰外长库列巴再次要求西方向该国提供更多武器，以抗击俄罗斯的侵略。他在周六与德国外长共同召开的记者会上说，目前的反攻表明，乌克兰有能力击退俄罗斯军队，乌克兰获得的武器越多，就能越快取胜，结束战争。

具体来说，乌克兰敦促德国提供豹2型（Leopard-2）坦克。贝尔博克承诺将向乌克兰提供更多军事援助，包括多发式火箭炮、榴弹炮和猎豹型（Gepard）防空坦克。

扎波罗热核电站关闭停运

乌克兰东南部扎波罗热核电站的运营方周日表示，该电厂所有反应堆都已停止运作。此前该核电厂6座反应堆中仅有一座保持"孤岛"运行模式，以为核电厂、包括反应堆的冷却提供电力，因为交战炮火下该核电站同乌克兰电网的连结一度中断。

周六晚间，核电站与外部电网之间的连接开始恢复，因此运营商决定关闭最后一座反应堆，让所有反应堆进入更为安全的冷却状态。

(路透社、德新社、美联社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。