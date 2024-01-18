乌克兰专家：俄罗斯导弹零部件来自全球各地

（德国之声中文网）在基辅一家科学研究所，鉴定专家们正在仔细检查导弹残骸，确认俄罗斯在受到前所未有制裁的情况下是否仍在使用装有进口部件的武器袭击乌克兰。

该研究所的院子里摆放着数十枚导弹、炮弹和无人机，上面覆盖着一层薄雪。

在金属墙壁的小屋里，专家们使用显微镜、螺丝刀和电脑对俄罗斯近期袭击乌克兰留下的残骸进行了检查。

尽管俄罗斯的技术进口遭到严厉制裁，但这些研究人员（主要是前军事工程师）还是从中找到来自全球各地的零部件。

法新社记者看到了刻有“爱尔兰制造”字样的俄罗斯无人机化油器，以及来自俄罗斯卡托格拉夫侦察无人机的日本相机镜头。

一位化名奥列克西（Oleksiy）的鉴定专家说，俄罗斯有时会清除微型芯片等部件上的外国标识，但他认为这些偷鸡摸狗的做法毫无意义。他说：“基本上，这并不重要。”

“你如何隐藏它？如果有成千上万个这样的微型芯片，他们擦掉了其中几个上面的标识，又能有什么区别呢？”

俄罗斯的导弹需要进口微电子和其他高科技部件，因为其国内没有足够的高质量产品。

乌克兰一个名为“战争与制裁”的政府网站拥有一个数据库，其中记录了在俄罗斯武器装备中发现的来自30多个国家的零部件。

战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大

朝鲜是否向俄罗斯供应导弹？

奥列克西说，需要“持续施压”来阻止俄罗斯获得民用微电子产品。

他说，参与俄罗斯此类交易的国家包括中国、哈萨克斯坦和土耳其。

基辅经济学院（KSE）和叶尔马克—麦克福尔（Yermak-McFaul）俄罗斯制裁专家小组本月发布的一份报告再次表达了乌克兰的担忧，即“俄罗斯能够继续进口大量军事生产所需的物资”。

美国于本月初宣布，俄罗斯的亲密盟友朝鲜向莫斯科提供了导弹，莫斯科向乌克兰发射了这些导弹。基辅尚未对此予以证实。

该小组表示，基辅科学研究所尚在等待发现疑似朝鲜导弹的碎片。

奥列克西说：“要进行调查，你需要样品、文件和技术文献。”

他指出，朝鲜可以很容易地通过两国共同的陆地边界向俄罗斯供应导弹。

俄罗斯导弹的精确度下降了

基辅这家科学研究所负责人、68岁的前高级军事工兵库尔奇茨基（Andriy Kulchitskyi）说，在俄罗斯最近对乌克兰城市的导弹袭击中，打击的精确度似乎有所下降。

他举例说，1月2日基辅遭到猛烈轰炸，一枚被击落的导弹落在中央火车站附近的一栋公寓楼旁，造成4人死亡。

他说：“我们从他们使用所谓的高精度武器中看到的是……精确度下降了。”

“这不一定与缺少部件有关。他们有生产元件。”他谈到俄罗斯的武器生产时说，“但是，如果他们规定的精确度是7至10米，而实际的打击距离是50至100米，这就意味着俄罗斯的工业生产存在问题，导弹质量不好。”

英国首相苏纳克最近参观了基辅库德里亚索瓦街遭到严重损害的公寓楼，导弹在那里的院子里炸出了一个大坑。

库尔奇茨基说，该研究所的专家们还准备对一枚俄罗斯Kh-32巡航导弹进行检查。这枚导弹于1月初落在与俄罗斯接壤的苏梅州北部的一片田地里。

他说：“这枚导弹从天下掉下来就解体了，没来得及执行任何作战任务。”

根据调查人员的要求，科学研究所的专家将会撰写调查报告，并将提交给法院。

在涉及平民伤亡的案件中，他们的报告也将提交给调查战争罪的国际法庭。

（法新社）

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