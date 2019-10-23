乌克兰丑闻：共和党人冲击听证会场所

（德国之声中文网）五角大楼工作人员库珀（Laura Cooper ）不得不等待5小时，直到可以就乌克兰丑闻提供证词。原因：一群共和党议员在未经许可的情况下，不顾安全人员的阻拦，强行闯入大厅，抗议以闭门方式举行听证会。

其实，所有与乌克兰调查有关的众议员都有权参加听证，其中就包括40多名共和党人。然而，在保守人士眼里，这还不够。

违反规定打手机

尽管移动通信工具被禁止带入，数名共和党人仍在示威行动中用多功能手机发出信息。众议员格茨（Matt Gaetz）推文称，他和30多名同事已然闯入，现置身会议厅内。

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作为在野党，民主党意欲通过调查为未来可能的对特朗普总统的弹劾程序做准备。民主党人指控特朗普有严重渎职行为，例如，他以总统身份力促乌克兰展开对民主党下届总统候选人竞争者拜登的调查。拜登之子曾在一家乌克兰天然气公司任高管。

特朗普指责拜登，曾利用自己的副总统职位保护儿子不受乌克兰方面的腐败调查。特朗普未能提供证据。此外，特朗普还相信一种说法--同样没有证据：在2016年的美国总统选战中，乌克兰以有利于民主党阵营的方式进行了干预。

证人库珀在国防部中负责乌克兰事务。她的证词涉及数额3.91亿美元的对乌军援被缓发数月之久一事。美国现任驻基辅临时代办泰勒（William Taylor）日前的证词支持了对特朗普的这一指责：是他本人授意暂缓提供这一军援的，以促成实现他所希望的调查。民主党人认为，泰勒的这一证词对特朗普极为不利。

凝炼/达扬（德新社、路透社）