乌克兰与西班牙签署11亿欧元国防协议

乌克兰总统泽连斯基在访问马德里期间与西班牙首相桑切斯签署国防协议，西班牙承诺向乌克兰提供价值11亿欧元的国防援助。德国表示将向乌克兰增拨6000万欧元的援助。

（德国之声中文网）西班牙承诺向乌克兰提供价值11亿欧元的国防援助，其中包括防空导弹、豹式坦克和弹药。

乌克兰总统泽连斯基周一（5月27日）访问马德里期间与西班牙首相桑切斯签署了该协议。

乌克兰总统泽连斯基在访问中与西班牙首相桑切斯和国王费利佩六世会晤，这是他首次正式访问西班牙。

桑切斯说："这将使乌克兰能够增强自身能力，包括必要的防空系统，以保护其平民、城市和基础设施，因为这些地方仍在遭受不分青红皂白的袭击，就像本周末在哈尔科夫看到的那样。"

泽连斯基称赞该协议是"在当前困难时期拯救生命的援助"。

德国将为乌克兰人道主义援助增拨6000万欧元

德国外交部长贝尔博克周一（5月27日）表示，德国将在已向乌克兰提供的30多亿欧元人道援助基础上，再向该国提供6000万欧元的援助。

贝尔博克在布鲁塞尔与欧盟外长会晤前表示，俄罗斯最近发动的致命袭击使全力支持乌克兰变得更加必要。她说乌克兰东部的人民尤其"缺乏一切"。

她说："两年半以来，人们一直在俄罗斯的恐怖占领下遭受苦难。"

贝尔博克表示，德国政府将与国际伙伴合作，努力向该地区提供人道主义援助。

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