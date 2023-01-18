乌克兰与中国渐行渐远？

（德国之声中文网）"中国的立场对我们来说越来越难以接受，我们需要准备一个新战略处理与北京的关系。"据China.Table报道，乌克兰副外长梅尔尼克（Andrij Melnyk）上周四在基辅举行的"2023年的乌克兰与世界"讨论会上这样表示。

中国1991年12月27日承认乌克兰独立，并于1992年1月4日与乌克兰建交。此后，乌克兰不仅为中国提供了很多军工方面的高端技术人才和工程师，还出售给了中国很多尖端武器。比如中国的第一艘航空母舰"辽宁舰"的前身"瓦良格号"就是从乌克兰购买的。此外，乌克兰也是中国一带一路合作倡议中的主要国家之一。2011年，中国和乌克兰共同宣布建立战略伙伴关系。2021年7月13日，乌克兰总统泽连斯基同中国国家主席习近平通电话，就两国建立战略伙伴关系十周年互致祝贺，并重申共同推进并深化各领域合作的意向。

然而，自2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，中国与乌克兰的关系就变得非常微妙，两国的战略伙伴关系也仅停留在纸面上。中国一方面称自己在俄乌战争中保持中立，另一方面又不放弃对俄罗斯的支持，同时还高调宣扬"中俄战略合作没有止境，没有禁区，没有上限"，并将战争归咎于美国和北约。在对待乌克兰方面，中方则回避躲闪。比如，尽管乌克兰总统泽连斯基多次发出与习近平直接交谈的呼吁，但均没有结果。两国之间的高层对话暂时仅限于外长层面：2022年3月和4月，乌克兰外交部部长德米特罗·库列巴与中国外交部长王毅分别进行了两次电话交谈。泽连斯基去年8月向南华早报表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，乌方已多次与北京接触，以期促成双方领导人的对话，但迄今未果。"我很想同他（习近平）交谈。我相信这是有意义的"，泽连斯基说。

去年7月15日，《华尔街日报》曾发表独家报道指出，中国企业仍在向俄罗斯出售一些可以用于军事用途的产品。近日，据彭博社援引知情人士称，就一些中国国有企业可能向俄罗斯提供支援的线索，拜登政府已要求北京方面确认是否知情。

将目光投向台湾

在这样的背景下，越来越多乌克兰政界人士和学者感到需要反思与中国的关系。曾在2014年到2016年间担任乌克兰教育与科技部副部长的现乌克兰议员伊娜·索夫桑（Inna Sovsun）向China.Table表示，在战前，乌克兰人对中国没有什么想法，但在中国事实上支持俄罗斯对乌克兰的战争后，乌克兰人开始对中国产生了非常消极的看法，"基本上，中国和乌克兰之间几乎没有任何关系了，都停留在纸面上，仅此而已。"

索夫桑等议员已经开始将目光投向台湾。

去年，乌克兰国会15名议员组成了一个跨党派的友台小组，旨在促进与台湾的双边交流和联系。乌克兰议会外交政策和议会间合作委员会主席兼友台小组发起人梅列日科（Oleksandr Merezhko）去年9月向德国之声表示，成立友台小组的举动反映了乌克兰在政治上对中国和台湾逐渐产生不同于以往的看法："事实证明，台湾在俄罗斯入侵乌克兰后，快速做出反应。台湾的立法院迅速地通过了支持乌克兰的决议，台湾政府也对俄罗斯实施严格制裁，这对乌克兰确实有帮助。此外，台湾还提供乌克兰价值数百万美元的人道主义援助。"他还表示，"中国在2月份宣布与俄罗斯建立无上限的伙伴关系，这是完全不可接受的。"

索夫桑表示，"目前我们从中国听到的只有威胁，因为我们正在与台湾建立联系。与中国不同，台湾以各种可能的方式对乌克兰给予了支持，并继续这样做。"

不过，乌克兰政府迄今一直避免对北京进行过于激烈的批评，因为这个受到攻击的国家知道，不能疏远中国这样一个全球重要的角色。今年1月17日，乌克兰第一夫人奥莱娜·泽连斯卡娅在达沃斯出席世界经济论坛年会时表示，会通过中国国务院副总理刘鹤向中国领导人习近平转交一封来自泽连斯基总统的信函，涉及乌克兰关于结束乌俄战争的和平方案。

乌克兰副外长梅尔尼克在上周的讨论会上因此也谨慎地表述："中国的立场并没有变得对乌克兰更有利。但同样重要的是，以后不会变得更糟。"

（China.Table等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。