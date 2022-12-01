乌克兰三十年代大饥荒为民族屠杀？联邦议院将表决

（德国之声中文网）据德国媒体11月25日报道，德国议院将对一项动议进行表决，认定1932至1933年间数百万乌克兰人被饿死是种族灭绝。

据《法兰克福汇报》报道，动议案文称，1932-33年的大饥荒，即乌克兰大饥荒（Holodomor），应该「加入极权主义制度所犯下的非人道罪行清单。在此过程中，欧洲有数百万人的生命消逝，特别是在20世纪上半叶。」据德国媒体报道，该动议将于下周三在联邦议院讨论并进行表决。

什么是20世纪的大饥荒？

Holodomor，在乌克兰语中意为饿死，是以斯大林为首的苏联共产政府的政策造成的。这场饥荒至少造成400万乌克兰人死亡，直到1987年苏联官方才承认发生过这次大饥荒。

饥荒的发生和事后的掩饰在20世纪80年代末受到广泛讨论。 2006年，乌克兰认定这场大饥荒是民族屠杀（genocide）。

每年11月第四个星期六是大饥荒纪念日，乌克兰向这场悲剧的受害者表示敬意。德国联邦政府的社民党、绿党和自民党以及反对党基民盟/基社盟周五（11月25日）联合提出了此项动议，赶在大饥荒纪念日的一天之前。

与俄乌战争的关联

联邦议院德国-乌克兰议会小组主席、绿党的瓦格纳（Robin Wagener）说：「普京就像当年残酷的斯大林」。

他表示：「今天，乌克兰再次被俄罗斯的威胁所笼罩。暴力和恐怖再一次侵害乌克兰人民的生活，迫使整个国家屈服。」瓦格纳称，将大饥荒列为种族灭绝是一个「警告的信号」。

德国新闻杂志《明镜》报道指出，该动议还补充道，「整个乌克兰都受到饥饿和镇压的影响，而不仅仅是其粮食生产地区」。

饥荒始于1929年农业集体化的混乱中，数百万人被迫加入国有农场，因为当时的乌克兰被视为可用于建立现代工业苏联的资本来源。

饥荒被看作是共产党对乌克兰农民的攻击的高潮，这些农民对于苏联的政策持抵制态度。

该计划伴随着对乌克兰知识分子、作家和其他被视为威胁到苏联意识形态和国家建设愿望者的恐吓和逮捕运动。

德国外长贝尔博克2022年2月曾来到基辅大饥荒纪念碑

梵蒂冈认同解释，俄罗斯否认指控

梵蒂冈表示，这场大饥荒相当于种族灭绝，教宗方济各本周早些时候说：「这个星期六，大饥荒种族灭绝的周年纪念即将登场，这是斯大林在1932-1933年间人为造成的饥荒」。

他呼吁：「让我们为这场种族灭绝的受害者祈祷，让我们为这么多乌克兰人 -- 儿童、妇女、老人、婴儿 -- 祈祷，他们今天正在遭受侵略的苦难。」

俄罗斯拒绝这种标签，并且表示不仅是乌克兰人，俄罗斯人、哈萨克人、伏尔加河流域的德国人和其他民族的成员都是1930年代初大饥荒的受害者。

饥荒的死亡人数介于450万至700万人之间，是20世纪犹太大屠杀发生前欧洲最大规模的屠杀。

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