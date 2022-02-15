 乌克兰一运输机坠毁 机上装有弹药 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

乌克兰一运输机坠毁 机上装有弹药

这架飞机从塞尔维亚起飞，在希腊北部爆炸坠毁，机上装载着包括地雷在内的弹药。塞尔维亚称弹药不是运往乌克兰。

Griechenland Flugzeugabsturz

坠毁后的冲天火光

（德国之声中文网）一架由乌克兰航空公司运营的安东諾夫安-12运输机周六下午（7月16日）在飞行途中起火后坠毁，机上8人全部遇难。乌克兰方面已证实了该次事故。

事故发生在希腊北部卡瓦拉(Kavala）附近。周日，希腊当局通知距离出事地点两公里的居民，关闭窗户以及空调设备，称坠毁飞机释放的浓烟里含有毒性物质。

这架安东諾夫安-12运输机属于乌克兰Meridian空运公司，周六晚间从塞尔维亚尼斯（Nis）机场起飞。塞尔维亚国防部长斯德凡诺维奇（Nebojsa Stefanovic）周日（7月17日）在记者会上说，飞机装载了塞尔维亚生产的11.5吨弹药，包括地雷，飞行目的地是孟加拉国，中途计划在约旦、沙特和印度短暂停留。斯德凡诺维奇驳回人们就塞尔维亚向乌克兰输送武器的传闻，他说，这架运输机拥有所有飞行许可。

据报道，该机抵达希腊上空时，报告出现发动机故障，并请求在附近的卡瓦拉(Kavala)机场紧急降落，但飞机在还距离卡瓦拉机场40公里时，起火后坠落。此后连续数小时，从飞机坠毁的地方传来爆炸声。无人机拍摄的照片显示，发生爆炸的农田被炸出一条“路”，而飞机本身只剩下散落在各处的残骸。

Griechenland | Flugzeugabsturz in Kavala

农田被炸出一条“路”

事故发生后第一时间，希腊当局派出大批消防人员赶往现场，救护车和警察各就各位，但很快所有救援人员全部撤出，政府还呼吁记者和当地人立即离开现场，称已有救援人员中毒出现呼吸困难。

目击者对当地电视台记者说，飞机没有坠毁在居民区，是不幸中的万幸！他们说，看到这架着火的安东諾夫安-12紧挨着房屋飞过，还撞断了电线杆。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

13.4.2018, Kiew, Ukraine, An Aircrafts of the UIA (Ukraine International Airlines) airline at the airport Boryspil near Kiev, Ukraine on 13 April 2018. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto)

乌克兰航空将飞机转移至境外 15.02.2022

因保险单取消，乌克兰国际航空公司正将所属客机转移至境外。荷航已暂停飞乌克兰业务；德国汉莎尚未走出这一步。

ANTALYA, TURKEY - JULY 12: Tourists take part in an aqua aerobics session at an all inclusive Russian themed resort on July 12, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

战争与旅游：当土耳其少了俄罗斯游客 15.05.2022

去年，在土耳其度假的大多数外国人来自俄罗斯、德国和乌克兰。而如今，俄乌两国处于交战状态。对于土耳其旅游业，这意味着什么？

National Flags of China and Ukraine.

战争阴影下 中国与乌克兰的微妙关系 17.04.2022

近两个月来，北京当局在乌克兰战争问题上一直努力展现中立姿态，同时又不放弃对俄罗斯的支持。事实上，中国与战争的另一方----乌克兰的态度同样十分暧昧。乌克兰在2017年就加入了中国的一带一路计划，战前双边贸易额规模高达每年190亿美元。

广告

媒体看中国

Earth Hour 2021 | China, Hangzhou

墙外文摘：习近平的浙江帮和福建帮将会内讧?

有评论认为，在习的第二任期，随著反习派主力被清洗或投诚，习派福建帮和浙江帮都已在中共的不同部位握有实权。尽管同是习派，在中共二十大前，内部也有权力争夺的动向。  