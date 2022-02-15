乌克兰一运输机坠毁 机上装有弹药

（德国之声中文网）一架由乌克兰航空公司运营的安东諾夫安-12运输机周六下午（7月16日）在飞行途中起火后坠毁，机上8人全部遇难。乌克兰方面已证实了该次事故。

事故发生在希腊北部卡瓦拉(Kavala）附近。周日，希腊当局通知距离出事地点两公里的居民，关闭窗户以及空调设备，称坠毁飞机释放的浓烟里含有毒性物质。

这架安东諾夫安-12运输机属于乌克兰Meridian空运公司，周六晚间从塞尔维亚尼斯（Nis）机场起飞。塞尔维亚国防部长斯德凡诺维奇（Nebojsa Stefanovic）周日（7月17日）在记者会上说，飞机装载了塞尔维亚生产的11.5吨弹药，包括地雷，飞行目的地是孟加拉国，中途计划在约旦、沙特和印度短暂停留。斯德凡诺维奇驳回人们就塞尔维亚向乌克兰输送武器的传闻，他说，这架运输机拥有所有飞行许可。

据报道，该机抵达希腊上空时，报告出现发动机故障，并请求在附近的卡瓦拉(Kavala)机场紧急降落，但飞机在还距离卡瓦拉机场40公里时，起火后坠落。此后连续数小时，从飞机坠毁的地方传来爆炸声。无人机拍摄的照片显示，发生爆炸的农田被炸出一条“路”，而飞机本身只剩下散落在各处的残骸。

事故发生后第一时间，希腊当局派出大批消防人员赶往现场，救护车和警察各就各位，但很快所有救援人员全部撤出，政府还呼吁记者和当地人立即离开现场，称已有救援人员中毒出现呼吸困难。

目击者对当地电视台记者说，飞机没有坠毁在居民区，是不幸中的万幸！他们说，看到这架着火的安东諾夫安-12紧挨着房屋飞过，还撞断了电线杆。

（综合报道）

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