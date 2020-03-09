 乌克兰一架军机坠毁 机上满载空军学员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2020

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乌克兰一架军机坠毁 机上满载空军学员

乌克兰一架安东诺夫26式军用飞机周五在该国东部坠毁，至少有25人丧生。机上人员主要是接受培训的空军学员。

Ukraine | Absturz Militärflugzeug AN-26 (Emergency Situation Ministry/AP Photo/picture-alliance)

一家乌克兰军机周五在该国东部坠毁

（德国之声中文网）据基辅民防机构公布的消息称，一家安东诺夫26式飞机在乌克兰坠毁，造成25人死亡、2人重伤。这起事故发生在哈尔科夫地区。机上除7名机组人员外，还有乌克兰空军大学的20名学员。

从社交媒体上的图片中可以看到在黑暗中燃烧的残骸。不久之后，有录像展示了大火被扑灭后的飞机残骸，这些残骸散落在一个无人居住的地区。

引擎故障

坠机的确切原因目前不详。据当地地区负责人库切拉（Alexej Kutschera）说，该架安东诺夫AN-26型运输机失事前已经开始着陆，期间飞机的一台左引擎故障。据称该架运输机正在进行飞行训练。

Ukraine | Militärflugzeug AN-26 (Sergey Dolzhenko/dpa/picture-alliance)

坠毁的机型是安东诺夫26式运输机

欧盟外交与安全政策高级代表约瑟夫•博雷尔（Josep Borrell）对乌克兰军机坠毁的消息感到震惊。他在推特上发文向遇难者家属表示慰问。

乌克兰总统沃伦米尔·泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）宣布他将于本周六（9月26日）前往飞机失事地点。该地位于乌克兰东部距俄罗斯边境约40公里处，虽然乌克兰东部冲突频传，但坠机的地点并非战争区域。

李京慧/张筠青(德新社、法新社、路透社)

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