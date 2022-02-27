乌俄谈判登场 白俄罗斯外长称谈判「完全安全」

（德国之声中文网）乌克兰总统办公室表示，谈判的目的是立即停火和撤出俄罗斯军队，而克里姆林宫则拒绝就莫斯科的谈判目标发表评论。俄罗斯独立媒体《国际文传电讯社》周一（2月28日）报导，俄罗斯军队占领了乌克兰东南部的两个小城市和一个核电站周边地区，但在其他地方遇到了激烈的抵抗，导致俄罗斯的推进比预期的要慢。

俄罗斯核武处于「加强战斗状态」

在俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）于周日下令「核威慑力量进入特殊战备状态」之后，俄罗斯国防部周一表示，该国核导弹部队以及北方和太平洋舰队已处于加强战斗状态。俄罗斯称其在乌克兰是执行「特别行动」，俄方声称目的不是为了占领领土，而是为了摧毁乌克兰的军事能力，并抓捕其认为危险的民族主义者。

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）周一表示，自上周四以来，乌克兰至少有102名平民丧命，另有304人受伤，但实际数字恐怕会高得多。而根据联合国难民署的数据，为躲避战火超过50万乌克兰人逃往邻近国家。

乌克兰人带着家当逃往邻国

乌克兰政府称，周一在首都基辅和东部主要城市哈尔科夫都听到了爆炸声，但他们认为俄罗斯地面部队已经打消了占领主要城市中心的企图。俄罗斯国防部则表示，其部队已经占领了乌克兰东南部扎波罗热地区的别尔江斯克和埃涅尔戈达尔，以及扎波罗热核电站周围地区，据称该工厂的运作正常。不过，乌克兰方面否认该核电站落入俄罗斯手中。

可以感到「完全安全」

本次谈判在俄罗斯的盟友 ── 白俄罗斯的边境举行，白俄罗斯在上周日的全民公投通过了一部新宪法，同意放弃无核地位，也同意俄罗斯在该国永久驻军。在本次侵略行动中，这个前苏联共和国已经成了俄罗斯军队入侵乌克兰的跳板。

白俄罗斯外交部推特援引外交部长马凯（Vladimir Makei）在会议中的致词称：「亲爱的朋友们，白俄罗斯总统要求我欢迎你们，并且尽可能协助你们的工作。正如与泽连斯基总统和普京总统商定的那样，你们可以感到完全安全。」

国际提供援助、对俄制裁

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周一在推特上写道，北约成员国正在向乌克兰提供防空导弹、反坦克武器和人道救援。

除了物资和武器援助之外，欧美国家也从其他方面应对俄罗斯此次入侵行动，制裁切断了莫斯科主要金融机构与西方市场的联系，包括阻止一些俄罗斯银行进入SWIFT国际支付系统，使俄罗斯的卢布对美元汇率在周一下跌30%。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）宣布，禁止俄罗斯所有注册及管控的飞机降落、起飞或飞越欧盟领土，这使得俄罗斯航空公司必须取消所有飞往欧洲目的地的航班。

中立国瑞士则于28号宣布跟进欧盟的制裁措施，冻结俄罗斯人在瑞士的财产。此外还会对普京、俄罗斯总理米修斯京（Mikhail Mishustin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）实施金融制裁。

大型企业们也采取了行动，俄罗斯最大的外国投资者BP英国石油公司表示，它将放弃在俄罗斯石油公司的股份，代价高达250亿美元。谷歌也表示，在与地区机关等单位协商后，考量到乌克兰当地社区安全，已在全球停止Google Maps关于乌克兰交通、商店、餐厅等繁忙地点的即时讯息。

（综合报导）

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