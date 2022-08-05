乌俄相互指责炮击核电站

（德国之声中文网）周五（8月5日），乌克兰和俄罗斯就扎波罗热核电站的炮击事件相互指责。扎波罗热核电站位于埃涅尔戈达尔市，有六个反应堆，在能够正常运行的情况下，其发电量占乌克兰全国电力需求的五分之一以上。它也是欧洲最大的核电站。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）指责俄罗斯袭击了该电站。乌克兰国家核电公司发表声明说，电站核反应堆所在的一个动力区附近遭到三次袭击。 声明说，该电站仍在运行，没有发现放射性物质的泄露。

乌克兰外交部说，“击中一个正在运行的反应堆可能造成的后果相当于使用原子弹“。乌克兰说，俄罗斯对该电站进行了“多次挑衅”。

乌克兰总统泽连斯基称对该电站的炮击是“无耻的罪行”和“恐怖行为”。他说，炮击事件是“对整个俄罗斯核工业进行严厉制裁”的理由。

与此同时，俄罗斯在埃涅尔戈达尔设立的行政部门指责乌克兰军队对电站所在地造成了破坏。俄罗斯国防部声称，乌克兰军队对该电站“进行了三次炮击”，并称基辅应对“核恐怖主义行为”负责。

英国情报部门在乌克兰战争每日简报中说，俄罗斯军队在扎波罗热核电站的行动正在危及该设施的安全。

俄罗斯很可能在该电站附近地区部署了大炮，用以轰击第聂伯河对岸，并且很可能将他们在3月夺取的该电站作为核盾牌。

国际原子能机构（IAEA）负责人格罗西（Rafael Grossi）本周在纽约举行的防扩散会议上认为局势岌岌可危。

格罗西说：“所有的核安全原则都遭到各种不同方式的违反。” 本周早些时候，国际原子能机构呼吁允许进入扎波罗热核电站进行检查和维护。

更多运粮船只驶离乌克兰港口

乌克兰官方和土耳其国防部证实，三艘满载粮食的船只离开了乌克兰的黑海港口，装载了超过57000吨的玉米，这些玉米主要用于动物饲料。

基辅称，其中两艘悬挂马耳他旗的“Rojen”号和悬挂土耳其旗的“Polarnet”号的船只已从乔诺莫尔斯克港口出发，悬挂巴拿马旗的“Navi-Star”号，则已从敖德萨港口出发。

“我们的主要目标是增加港口的转运量。”乌克兰基础设施部部长库布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）宣说：“我们必须每月发出100艘船只，以出口必要数量的粮食。”在俄罗斯和乌克兰于7月达成协议后，乌克兰港口的粮食运输已经重新开始，该协议由土耳其经联合国授权调解达成。俄罗斯入侵乌克兰之后，粮食价格居高不下。俄罗斯和乌克兰都是世界主要的粮食出口国。

本周早些时候，开战后的第一艘粮食运载船只驶出乌克兰的港口。这场侵略战争导致2000万吨粮食被困在乌克兰的港口和仓库中。

乌克兰经济部副部长卡奇卡(Taras Kachka)告诉英国《金融时报》，乌克兰希望看到该协议扩展到粮食以外的领域。“粮食和铁矿石之间有什么区别？” 卡奇卡问道。

莫斯科对62名加拿大人实施入境禁令

克里姆林宫周五宣布，在渥太华宣布对一些俄罗斯人实施制裁之后，它将对数十名加拿大公民实施入境禁令。

俄罗斯外交部表示，禁止入境的62名加拿大人中，有些人因为“打击‘俄罗斯世界’和我们的传统价值观的恶意行动”而为人所知。加拿大最近制裁了俄罗斯东正教教宗基里尔。莫斯科表示，加拿大试图侮辱的“不仅是俄罗斯的多民族和多教派人民，而且包括加拿大在内的全世界东正教信徒”。

基里尔是俄罗斯总统普京和入侵乌克兰战争的坚定支持者。

美国谴责俄罗斯入侵乌克兰加剧非洲粮食危机

美国驻联合国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）周五说，俄罗斯入侵乌克兰将导致全世界4000万人面临粮食不安全。非洲大陆将是受粮食危机打击最严重的地区。

托马斯-格林菲尔德指责俄罗斯利用饥饿作为战争武器。她指出，非洲国家需要知道谁是粮食供应短缺的罪魁祸首。

许多非洲国家不愿意批评俄罗斯入侵乌克兰，因为它们与俄罗斯有贸易往来。“俄罗斯系统地占领了乌克兰一些最富饶的农田，用地雷和炸弹摧毁耕地。” 托马斯-格林菲尔德说，“无论你对俄罗斯的看法如何，我们都有一个共同的利益，那就是减轻乌克兰战争对粮食安全的影响。”

乌克兰战争：俄罗斯在拿粮食作武器吗？

德国联邦政府反犹太问题专员达伊马居勒尔（Mehmet Daimagüler）表示，对乌克兰的财政援助也必须惠及该国的罗姆人。

达伊马居勒尔说，乌克兰的罗姆人在教育和医疗保健等领域面临歧视。他还强调，德国政府应该做得更多，以确保援助到达在乌克兰大屠杀中幸存的罗姆人手中。

在与其他几位德国官员一起访问乌克兰之后，达伊马居勒尔表达了上述呼吁。

据德国联邦辛提人和罗姆人协会联合主席施特劳斯（Daniel Strauß,）说，目前约有40万讲罗姆语的人居住在乌克兰，占乌克兰总人口的1-1.5%。

国际特赦组织为批评乌克兰军队进行辩护

人权监督机构国际特赦组织（Amnesty International）为它发表一份报告辩护，该报告称乌克兰军队正在危及平民。大赦国际的高级危机顾问罗维拉（Donatella Rovera）告诉德国之声：“我们的研究人员观察到乌克兰军队在靠近平民居住地的学校、居民楼、医院里驻扎，这当然会危及居住在这些建筑物里的平民。这种行为违反了国际法，使平民处于危险之中。”

乌克兰总统泽连斯基说，大赦国际的报告“不幸地试图为恐怖主义国家开脱，将责任从侵略者转移到受害者身上”。

罗维拉说，泽连斯基的反应“令人遗憾，因为在我看来，如果他看一看大赦国际的网站，就会发现我们做了非常重要的工作。好几份报告和许多基于我们实地调查的新闻稿，都广泛而详细地记录了俄罗斯军队的战争罪行和其他严重违反国际法的行为，包括使用违禁武器、无差别袭击平民、非法处决、酷刑和绑架。”

乌克兰称俄罗斯在顿涅茨克发动重大攻势

乌克兰表示，俄罗斯军队在顿涅茨克地区发动了一次重大攻势。乌克兰扩大了在索莱达和巴哈姆特两个城市的防线，俄罗斯人正试图占领这两个城市，以扩大他们在顿涅茨克地区的控制。

在战争之前，这一地区有50万居民。目前，该地区已经严重军事化。

乌克兰总参谋部表示，巴哈姆特附近的战斗持续至今。乌克兰总统泽连斯基说，皮斯基和阿夫迪夫卡村附近的战斗也在继续。俄罗斯官方通讯社塔斯社说，俄罗斯和亲俄部队已经占领了皮斯基，而乌克兰只承认俄罗斯在过去几天取得了“部分成功”。

多年以来，乌克兰一直在加固皮斯基防线，以抵御南部10公里以外的顿涅茨克市的俄罗斯代理部队的攻击。

俄罗斯禁止美国和盟国投资者出售战略企业股份

俄罗斯总统普京签署了一项法令，禁止来自被认为不友好国家的外国投资者在2022年底之前出售关键战略企业和银行的股份。这项立即生效的禁令，影响到美国石油巨头埃克森美孚公司经营的俄罗斯远东地区的萨哈林一号油气田。埃克森美孚公司本周表示，它正在努力将近三分之一的业务转让给另一家公司。

处境类似的企业还包括萨哈林二号液化天然气项目、哈里亚加（Kharyaga）油田和几家俄罗斯银行。

许多外国银行，包括奥地利的Raiffeisen，意大利的UniCredit和Intesa，以及美国的花旗银行还在想方设法退出俄罗斯市场。汇丰银行和法国兴业银行已经找到退出的办法。

俄罗斯驱逐14名保加利亚外交官

俄罗斯外交部要求14名保加利亚外交官离开俄罗斯，以此回击今年早些时候保加利亚政府70名俄罗斯外交官的驱逐。俄罗斯召见保加利亚大使，告知“保加利亚驻俄罗斯外交和领事机构的14名工作人员被宣布为不受欢迎的人”。

保加利亚政府指责俄罗斯的外交官从事间谍活动，而俄罗斯则威胁要切断两国外交关系。由于两国大小不同，居住在保加利亚的俄罗斯人的数量远远多于居住在俄罗斯的保加利亚人。

对于驱逐外交官事件，俄罗斯外交部说，“我们要强调，这些适得其反的行动的后果完全由保加利亚政府负责”，并指责保加利亚的行动“也证明了西方集团的进一步堕落，不惜牺牲同伴的利益来伤害俄罗斯”。

俄罗斯还称保加利亚对西方国家的俯首帖耳是破坏性的，令人感到遗憾。

教皇方济各（Pope Francis）会见了俄罗斯东正教会第二号领导人安东尼主教。下个月，教皇方济各预计将与基里尔教宗会晤。基里尔教宗一直支持俄罗斯在乌克兰的所谓“特别军事行动”。

安东尼主教的前任在6月被赶走。这起突发事件表明俄罗斯东正教会高层在乌克兰战争问题上存在的紧张关系。

梵蒂冈通过列入官方通告披露了即将进行的高层会晤，但没有提供细节。

方济各和基里尔很有可能在哈萨克斯坦首都努尔苏丹会晤。基里尔被认为是俄罗斯总统普京的一个亲密盟友。他支持乌克兰战争，认为这是保护俄罗斯传统主义、反对西方腐朽生活的斗争的一部分。

基里尔对战争的支持造成了他与梵蒂冈的裂痕，并引起了与其他几个东正教会和俄罗斯东正教会的分裂。方济各称俄罗斯的入侵是“一场残酷和无意义的侵略战争”。

两人原定于6月中旬在耶路撒冷会面，但方济各根据梵蒂冈外交官的建议取消了这次计划。方济各和基里尔曾于2016年在古巴会晤。这是自1054年东西教会大分裂以来罗马天主教和俄罗斯东正教领导人之间的首次会晤。

（法新社、美联社、德新社、路透社）



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。