乌东陷激战 基辅遭炮击 马里乌波尔拒绝投降

（德国之声中文网）在俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，克里姆林宫当局立即封锁了Instagram和Facebook等平台。周一（3月21日），莫斯科一家地区法院做出裁决，同意将Meta平台（前身为Facebook）列为“极端主义组织”，正式禁止使用Facebook和Instagram。

3月10日，Meta公司暂时放宽了语言规范，允许用户发布“俄罗斯侵略者去死”之类的信息，令俄罗斯愤怒。Meta公司后来改变了政策，说“恐俄情绪和呼吁对俄罗斯公民使用暴力是不可接受的”。

克里姆林宫努力限制有关冲突的信息，甚至立法禁止使用“战争”一词，并将任何被认定传播此类“虚假信息”可被判处重达15年的监禁。

基辅遭炮击 多人丧生

在基辅人口稠密的波迪尔区（Podil），当地紧急服务部门在周一上午表示，一个居民区的购物中心遭到炮击，导致至少8人丧生。

一名法新社记者报导说，他听到了巨大的爆炸声，震动了整个城市。法新社表示，紧急服务部门公布的安全录像显示这是一场巨大的爆炸，从爆炸现场升起一团烟雾。

周日，基輔市長克利奇科 (Vitaly Klitschko) 在Telegram上說，一枚炮彈擊中了基輔一棟公寓附近，造成5人受傷。克利奇科說，其中兩名傷者不得不住院治療，6人需要被救出。

另外，位於該市西北部Sviatoshyn區的一棟十層樓房被嚴重損壞。窗戶被炸毀，並發生了火災。烏克蘭國家應急服務部門發言人沃多拉加告訴法新社，「很幸運」，沒有更多傷亡。一位居民則告訴法新社：「請北約關閉我們的領空。」

数百万儿童面临危险

根据人道主义组织“救助儿童会”（Save the Children）消息，在俄罗斯的持续入侵中，越来越多的医院和学校受到攻击，多达600多万儿童处于紧迫的危险之中。该组织说，由于俄罗斯的炮击，有464所学校和42家医院遭到损坏。

根据联合国数据，自2月24日俄罗斯入侵以来，至少59名儿童丧生。此外，持续轰炸也迫使150多万儿童踏上逃亡之路。

“我们不会离开”

黑海港口城市敖德萨的当局周一表示，在俄罗斯军队的一次袭击中，几处民宅遭损坏。该市市长在慰问时表示：“我们不会离开奥德萨，我们将为我们的城市而战”。

敖德萨位于乌克兰西部，离摩尔多瓦边境不远，到目前为止基本没有受到战争破坏。

在乌克兰东部沿海城市马里乌波尔，战斗仍在持续。俄罗斯国防部在周日（3月20日）要求乌克兰方面在莫斯科时间周一上午5点前缴械投降，这遭到了乌克兰方面拒绝。目前，最后期限已过。

欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）周一表示，俄罗斯对马里乌波尔的袭击构成了“战争罪”。

博雷尔是在欧盟外长会议前做出这一表态的。这次会议将讨论对莫斯科实施进一步制裁，例如针对进口俄罗斯石油的可能措施。

本周一，俄罗斯和乌克兰方面的谈判代表也通过视频进行新一轮停火谈判。

遭轰炸超过三周的马里乌波尔

路透社週日 (3月20日) 援引烏克蘭頓內茨克州長基裡蘭科（Pavlo Kyrylenko）接受電視採訪時的消息，指出烏克蘭和俄羅斯部隊在烏克蘭東部城市馬里烏波爾的戰鬥持續進行。

該城市已經被俄羅斯部隊轟炸超過三個星期，並目睹了戰爭中一些最可怕的情況。最近幾天，俄羅斯軍隊進入該市，切斷了它與附近海域的聯系。該市40萬居民中的許多人仍被困在該處，除了沒有電外，也面臨食物和水短缺的情況。

烏克蘭當局說，俄羅斯在19日轟炸了該市一所收容400人的學校。該市市議會在Telegram上說：「昨天，俄羅斯部隊向第12號藝術學校投擲了炸彈，」並補充說，據傳有婦女、兒童和老人在該學校避難。

與此同時，馬里烏波爾市議會在一份聲明中表示，部分該市居民正在被強行轉移到俄羅斯。相關消息表示，俄羅斯部隊正在強迫人們離開烏克蘭前往俄羅斯。在過去的一周裡，有數千名馬里烏波爾居民被帶到俄羅斯境內。不過，媒體無法獨立核實這些說法。

烏克蘭議員索夫遜（Inna Sovsun）在接受英國泰晤士報電台訪問時稱，這些居民被帶到了所謂的過濾營 (filtration camp)，並被迫檢查他們的手機與身份文件。她稱，這些烏克蘭人隨後被重新安置到俄羅斯非常遙遠的地方，在那裡他們被迫簽署文件，說他們將在該地區待上兩三年，他們將在這些地區免費工作。

美國駐聯合國大使格林菲爾德 (Linda Thomas-Greenfield ) 告訴CNN，這些報道「令人不安」。她表示：「我只是聽說，無法證實。俄羅斯強迫烏克蘭公民進入俄羅斯，並將他們置於基本上是集中營和囚犯營的地方，這是不合情理的。」

俄招降烏克蘭士兵

俄羅斯呼吁馬里烏波爾的烏克蘭軍隊投降，稱那裡正在發生一場人道災難。俄羅斯國防管理中心主任米津采夫(Mikhail Mizintsev)在俄羅斯國防部發布的一份簡報中說：「放下你們的武器吧！」

米津采夫說：「一場可怕的人道災難已經形成。所有放下武器的人都被保證安全地離開馬里烏波爾。」他說，人道走廊將在莫斯科時間21日早上10點開放，讓想離開的人可以離開馬里烏波爾。

在俄羅斯呼籲投降的同時，烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)說，20日有3985人從馬里烏波爾疏散到扎波羅熱市。此外，周日共有7295人通過人道主義通道從烏克蘭城市撤離，計劃中的7條撤離路線中的4條已經發揮作用。她說，烏克蘭政府計劃在周一向馬里烏波爾派出近50輛大巴，以便進一步疏散。

澤連斯基對以色列喊話

烏克蘭總統澤連斯基20日向以色列議會發言時說，以色列的防空系統是世界上最好的，並補充說他相信該系統可以保護烏克蘭人。他表示：「為什麼我們不能從你們那裡獲得武器？為什麼你們不能對俄羅斯實施強有力的制裁？你們絕對可以幫助我們的人民。」

他在向以色列國會議員發表的演說中還提到：「烏克蘭在80年前做出了拯救猶太人的選擇。現在是以色列做出選擇的時候了。」澤連斯基是世界上三個猶太國家元首之一。以色列有大量的烏克蘭以及俄羅斯僑民。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “冷漠会杀人，算计会杀人” 乌克兰总统泽连斯基3月20日通过视讯连线向以色列国会发表讲话。他呼吁以色列协助击退俄罗斯对乌克兰的攻击，对以色列不愿向乌克兰出售先进的导弹防御系统提出质疑。具有犹太血统的泽连斯基在15分钟的演讲中表示：“我们知道你们懂得如何保护自己的利益，保护乌克兰人和乌克兰的犹太人。但我们要问，我们为什么没有收到你们的武器？为什么你们没有对俄罗斯以及俄企进行制裁？”这位乌克兰总统也在周日的演讲中将当下的乌克兰与80年前的犹太人相类比，表示“冷漠会杀人，算计会杀人”，他说，“国家之间可以斡旋，但善与恶之间不行。……乌克兰在80年前做出了拯救犹太人的选择。现在是以色列做出选择的时候了。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “请推倒这堵墙” 3月17日，泽连斯基在向德国联邦议院发表的视频讲话中，提醒人们不要忘记二战的破坏：“德国政治家们每天都在说‘再也不会了'。而现在我们看到，这些话毫无意义。”他对德国政府在北溪2号上的犹豫不决以及德国企业和俄罗斯密切的经济关系提出批评，并称这已“成为一堵将我们隔开来的墙”。泽连斯基呼吁道，“亲爱的肖尔茨总理，请推倒这堵墙，给德国应有的领导地位”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生命一定会战胜死亡” 3月1日，俄罗斯入侵乌克兰的第6天，泽连斯基向欧洲议会发表视讯演说，向前一天在砲火袭击中丧命的16名孩童致哀。他针对普京控诉说：“昨天你杀了16个孩子 ...... 这是什么特别行动？”泽连斯基指出，乌克兰人民正为自由、生命及生存而战，“生命一定会战胜死亡，光明一定会战胜黑暗。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生存还是毁灭？”——“绝对是生存” 3月8日，泽连斯基透过视频向英国下议院发表演讲，誓言绝不投降，将战斗到底。他引用英国大文豪莎士比亚名句描述俄罗斯入侵后乌克兰处境：“生存还是毁灭（to be or not to be），这是我们现在的问题”。他说， “在过去的13天里，这个问题一直存在。但现在我可以给你们一个明确的答案。是的，绝对是生存。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价” 在向英国下议院发表演讲时，泽连斯基还引用了丘吉尔抗击纳粹德国时的名言：“我们将在海上、在空中战斗到底。我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价。我们将在森林里、田野里、海岸上和街道上作战。”泽连斯基向英国首相约翰逊表示感谢，并请求英国加大对俄罗斯的制裁压力，将俄罗斯定性为“恐怖主义国家”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平!” 3月12日，泽连斯基向聚集在佛罗伦萨等地广场上的意大利民众和欧洲人民发表视频讲话，呼吁继续支持乌克兰卫国战争。他说，成千上万的人在战争中死亡，79名儿童已经在战争中死亡，79个乌克兰家庭被这场可耻的战争——俄罗斯的入侵所摧毁。他呼吁欧洲社会团结一致，“现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平! 为了我们所有人的利益。荣耀归于乌克兰!”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你能想像多伦多国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？” 3月15日，泽连斯基向加拿大国会发表演讲，恳求加拿大能支持设立禁飞区，助乌克兰人民度过这场浩劫。他说，“你能想像多伦多著名的国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？当然，我不希望这会发生，但这是我们所处的现实。”他指出，如果乌克兰垮掉，不仅是乌克兰人民的悲剧，也是对国际秩序和民主的严重威胁。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你必须成为世界的领导者” 3月16日，泽连斯基通过视讯向美国国会发表近20分钟讲话，呼吁美国在乌克兰“最黑暗的时期”“采取更多行动”。他也向美国总统拜登喊话道：“今天，仅仅成为一个国家的领导人是不够的。今天，你必须成为世界的领导者。如果你是世界的领导者，你就是和平的领导者。”



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