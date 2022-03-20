乌东陷激战 基辅遭炮击 马里乌波尔拒绝投降

在乌克兰东部城市马里乌波尔，俄乌部队持续展开战斗，这里的居民受困。当地议会称，当地居民被强迫转移至俄罗斯。在基辅，一个购物中心发生爆炸，数人丧生。在俄罗斯，当局进一步收紧了言论管控。此外，乌克兰总统泽连斯基呼吁以色列提供武器协助。
（德国之声中文网）在俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，克里姆林宫当局立即封锁了Instagram和Facebook等平台。周一（3月21日），莫斯科一家地区法院做出裁决，同意将Meta平台（前身为Facebook）列为“极端主义组织”，正式禁止使用Facebook和Instagram。
3月10日，Meta公司暂时放宽了语言规范，允许用户发布“俄罗斯侵略者去死”之类的内容，令俄罗斯愤怒。Meta公司后来改变了其政策，说“恐俄情绪和呼吁对俄罗斯公民使用暴力是不可接受的”。
克里姆林宫努力限制有关冲突的信息，甚至立法禁止使用“战争”一词，并将任何被认定传播此类“虚假信息”可被判处重达15年的监禁。
在基辅人口稠密的波迪尔区（Podil），当地紧急服务部门在周一上午表示，一个居民区的购物中心遭到炮击，导致至少8人丧生。
一名法新社记者报导说，他听到了巨大的爆炸声，震动了整个城市。法新社表示，紧急服务部门公布的安全录像显示这是一场巨大的爆炸，从爆炸现场升起一团烟雾。
周日，基輔市長克利奇科 (Vitaly Klitschko) 在Telegram上說，一枚炮彈擊中了基輔一棟公寓附近，造成5人受傷。克利奇科說，其中兩名傷者不得不住院治療，6人需要被救出。
另外，位於該市西北部Sviatoshyn區的一棟十層樓房被嚴重損壞。窗戶被炸毀，並發生了火災。烏克蘭國家應急服務部門發言人沃多拉加告訴法新社，「很幸運」，沒有更多傷亡。一位居民則告訴法新社：「請北約關閉我們的領空。」
根据人道主义组织“救助儿童会”（Save the Children）消息，在俄罗斯的持续入侵中，越来越多的医院和学校受到攻击，多达600多万儿童处于紧迫的危险之中。该组织说，由于俄罗斯的炮击，有464所学校和42家医院遭到损坏。
根据联合国数据，自2月24日俄罗斯入侵以来，至少59名儿童丧生。此外，持续轰炸也迫使150多万儿童踏上逃亡之路。
黑海港口城市敖德萨的当局周一表示，在俄罗斯军队的一次袭击中，几处民宅遭损坏。该市市长在慰问时表示：“我们不会离开奥德萨，我们将为我们的城市而战”。
敖德萨位于乌克兰西部，离摩尔多瓦边境不远，到目前为止基本没有受到战争破坏。
在乌克兰东部沿海城市马里乌波尔，战斗仍在持续。俄罗斯国防部在周日（3月20日）要求乌克兰方面在莫斯科时间周一上午5点前缴械投降，这遭到了乌克兰方面拒绝。目前，最后期限已过。
欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）周一表示，俄罗斯对马里乌波尔的袭击构成了“战争罪”。
博雷尔是在欧盟外长会议前做出这一表态的。这次会议将讨论对莫斯科实施进一步制裁，例如针对进口俄罗斯石油的可能措施。
本周一，俄罗斯和乌克兰方面的谈判代表也通过视频进行新一轮停火谈判。
路透社週日 (3月20日) 援引烏克蘭頓內茨克州長基裡蘭科（Pavlo Kyrylenko）接受電視採訪時的消息，指出烏克蘭和俄羅斯部隊在烏克蘭東部城市馬里烏波爾的戰鬥持續進行。
該城市已經被俄羅斯部隊轟炸超過三個星期，並目睹了戰爭中一些最可怕的情況。最近幾天，俄羅斯軍隊進入該市，切斷了它與附近海域的聯系。該市40萬居民中的許多人仍被困在該處，除了沒有電外，也面臨食物和水短缺的情況。
烏克蘭當局說，俄羅斯在19日轟炸了該市一所收容400人的學校。該市市議會在Telegram上說：「昨天，俄羅斯部隊向第12號藝術學校投擲了炸彈，」並補充說，據傳有婦女、兒童和老人在該學校避難。
與此同時，馬里烏波爾市議會在一份聲明中表示，部分該市居民正在被強行轉移到俄羅斯。相關消息表示，俄羅斯部隊正在強迫人們離開烏克蘭前往俄羅斯。在過去的一周裡，有數千名馬里烏波爾居民被帶到俄羅斯境內。不過，媒體無法獨立核實這些說法。
烏克蘭議員索夫遜（Inna Sovsun）在接受英國泰晤士報電台訪問時稱，這些居民被帶到了所謂的過濾營 (filtration camp)，並被迫檢查他們的手機與身份文件。她稱，這些烏克蘭人隨後被重新安置到俄羅斯非常遙遠的地方，在那裡他們被迫簽署文件，說他們將在該地區待上兩三年，他們將在這些地區免費工作。
美國駐聯合國大使格林菲爾德 (Linda Thomas-Greenfield ) 告訴CNN，這些報道「令人不安」。她表示：「我只是聽說，無法證實。俄羅斯強迫烏克蘭公民進入俄羅斯，並將他們置於基本上是集中營和囚犯營的地方，這是不合情理的。」
俄羅斯呼吁馬里烏波爾的烏克蘭軍隊投降，稱那裡正在發生一場人道災難。俄羅斯國防管理中心主任米津采夫(Mikhail Mizintsev)在俄羅斯國防部發布的一份簡報中說：「放下你們的武器吧！」
米津采夫說：「一場可怕的人道災難已經形成。所有放下武器的人都被保證安全地離開馬里烏波爾。」他說，人道走廊將在莫斯科時間21日早上10點開放，讓想離開的人可以離開馬里烏波爾。
在俄羅斯呼籲投降的同時，烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)說，20日有3985人從馬里烏波爾疏散到扎波羅熱市。此外，周日共有7295人通過人道主義通道從烏克蘭城市撤離，計劃中的7條撤離路線中的4條已經發揮作用。她說，烏克蘭政府計劃在周一向馬里烏波爾派出近50輛大巴，以便進一步疏散。
烏克蘭總統澤連斯基20日向以色列議會發言時說，以色列的防空系統是世界上最好的，並補充說他相信該系統可以保護烏克蘭人。他表示：「為什麼我們不能從你們那裡獲得武器？為什麼你們不能對俄羅斯實施強有力的制裁？你們絕對可以幫助我們的人民。」
他在向以色列國會議員發表的演說中還提到：「烏克蘭在80年前做出了拯救猶太人的選擇。現在是以色列做出選擇的時候了。」澤連斯基是世界上三個猶太國家元首之一。以色列有大量的烏克蘭以及俄羅斯僑民。
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